オランダに対して２−２の引き分けという結果をどう捉えればいいか。「FIFAランク上位のオランダとの引き分けは勝ち点１以上の価値がある」と試合後、森保一監督は語っている。確かにFIFAランクは８位対18位の関係である。それに基づけば上々の結果かもしれない。



オランダ戦の終盤、同点に追いつき喜びを爆発させる日本の選手たち photo by JMPA



だが、ワールドカップはその関係を覆す絶好の舞台ではないのか。森保監督は前日の会見で「チャレンジする」と述べたというが、前半の戦いぶりは、それとは真逆な弱気そのもののサッカーだった。

ボールを支配するオランダ。５バックで守りを固める日本。それぞれの関係はボール支配率に置き換えれば、前半は59％対33％となった。想起したのは2022年カタール大会だ。日本はその方法でドイツ、スペインに勝利を収めたが、強豪相手に守りを固めるサッカーをしている限り、強者と弱者の関係は崩れない。

日本は典型的な"弱者のサッカー"でグループリーグを突破した。今回もその方法論なのか。４年前に比べて選手のレベルは上がっている。強豪との差も少なからず接近している。しかし戦い方が一緒では、選手の能力は十分に発揮されにくい。４年前とは違うサッカーを見たかった筆者にとって、前半の戦いは限りなく不満だった。

ただ、オランダも慎重だった。ボールは支配するが無理はしない。日本のカウンター攻撃を警戒したのだろう。ミスのないサッカーに徹した。最初は日本の３−４−２−１の外側でパスを回していた。しかし時間の経過とともに、ボール支配するエリアが日本ゴールに近づいていく。日本は前半の終盤、中村敬斗、上田綺世が惜しいシュートを放ったが、日本とオランダの弱者対強者の関係は揺るがなかった。

試合が動いたのは後半５分。右サイドバック（SB）デンゼル・ダンフリースのクロスをセンターバック（CB）フィルジル・ファン・ダイクが頭で決め、オランダが先制する。すると探り合いのような展開は解け、試合は活気づいた。日本にもチャンスは巡ってきた。後半12分、中村のミドルシュートが決まり、同点とする。後半19分はオランダの番だ。右ウイング、クリセンシオ・サマーフィルの鮮やかな左足シュートが決まり、試合は２−１になった。

【攻める日本、守るオランダ】

すると日本は後半30分。布陣を変える。堂安律（右ウイングバック）、渡辺剛（右CB）、久保建英（左シャドー）を下げ、菅原由勢、冨安健洋、小川航基を投入すると布陣は以下のような４−４−２になった。

鈴木彩艶（GK）、伊藤洋輝（左SB）、谷口彰悟、冨安（CB）、菅原（右SB）、中村（左MF）、佐野海舟、鎌田大地（守備的MF）、伊東純也（右MF）、上田、小川（FW）

昨年９月のアメリカ戦以来となる４バックである。同点を目論み攻撃的に出たと考えるのが自然だ。これを見るや、２−１でリードするオランダは、驚いたことに後半36分、布陣を４バック（４−３−３）から５バック（５−２−３）に変えた。

守りきろうと考えたのである。攻める日本、守るオランダ。少なくとも精神的な関係はそうなっていた。前半とは真逆の関係である。

日本は後半の途中まで、５バックで意図的に引いた。オランダも後半、５バックに布陣を変え、意図的に引いた。オランダはその結果、セットプレーからではあるが、日本に同点弾を許している。

見たかったのは日本が最初から４バックで前向きに戦う姿である。その時、オランダとの間でどのような化学反応が起きたか。両者の真の力関係は、そうでないと見えてこない。日本にはそれをする勇気がなかった。試合の頭から、勝利を目指し攻撃的に戦う度胸がなかった。

オランダをいつになく弱気にさせていた理由は、日本人選手の個々の力量を警戒したためだろう。ともあれ、重要なのはそのオランダとがっぷり四つ組んで、どこまでやれるか。守りっぱなしのサッカーはいい加減に卒業してもらいたい。

５バックの体制で後ろで構えて守る臆病な戦い方をして、勝ったり引き分けたりしても、「よくやった」とする気持ちにはなれない。見たいのは日本のマックス値だ。オランダと撃ち合ってどこまでいけるか。それを避け、計算高いサッカーを繰り返していると、いつまで経っても飛躍しない。弱者の立場から抜け出すことはできない。日本サッカーはひと皮むけないのだ。

「賢くしたたかに」とは森保監督の口癖だが、それを毎度、繰り返していると、少なくともマックス値、総合力は上がらない。

以前にも述べたが、森保監督続投の記者会見で、傍らに座る反町康治技術委員長（当時）は注文をつけた。「次の４年はより攻撃的に」と。しかし反町氏がその立場を去ると、森保監督はそれをなかった話のように、布陣を４バックから５バック（３バック）に変えた。で、この本番で４バックを採用した。脈絡がなく、計画性が感じられない。それが今回のように功を奏しても、素直に喜ぶ気にはなれないのだ。

５バックのサッカーを全否定するつもりはないが、この日のオランダを見ればわかるように、失敗した時に悔いが残る戦い方であることは確かなのだ。

次戦のチュニジア戦、３戦目のスウェーデン戦に、日本はどんなサッカーで臨むのか。守備的にいくのか、攻撃的にいくのか。そこを間違えると、痛い目に遭うだろう。ちなみに前回はドイツ、スペインに勝利したが、コスタリカには敗れている。オランダに引き分けても、守備的精神が幅を利かせている限りは危ないだろう。