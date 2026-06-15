「違いを出せる選手はいっぱいいます」頼りになる“切り札”の存在。伊東純也が強調「短い時間でどれだけ結果を出せるかが大事」【Ｗ杯】

「違いを出せる選手はいっぱいいます」頼りになる“切り札”の存在。伊東純也が強調「短い時間でどれだけ結果を出せるかが大事」【Ｗ杯】