シャルケでもプレーしたMF上月壮一郎が湘南に加入!! 2021年以来のJリーグ復帰
湘南ベルマーレは15日、MF上月壮一郎(25)の完全移籍加入を発表した。
上月は京都サンガF.C.のアカデミーから2009年にトップチームへ昇格し、契約満了による退団となった22年にドイツ5部のデューレンへ加入。22-23シーズンからはシャルケのセカンドチームへ完全移籍すると、22年12月にトップチームと契約した。
ブンデスリーガ1部では5試合1得点を記録し、24年1月にポーランドのグールニク・ザブジェへ期限付き移籍。24-25シーズンにドイツ3部の1860ミュンヘンへ完全移籍すると、昨季は同3部のビクトリア・ケルンでプレーしていたが5月に早期契約解除が発表されていた。今季はドイツ3部で20試合2得点だった。
湘南加入に際して「はじめまして、上月壮一郎です。J1昇格のために来ました。湘南ベルマーレのために、全力で闘います。よろしくお願いいたします」とコメントしている。
上月は京都サンガF.C.のアカデミーから2009年にトップチームへ昇格し、契約満了による退団となった22年にドイツ5部のデューレンへ加入。22-23シーズンからはシャルケのセカンドチームへ完全移籍すると、22年12月にトップチームと契約した。
ブンデスリーガ1部では5試合1得点を記録し、24年1月にポーランドのグールニク・ザブジェへ期限付き移籍。24-25シーズンにドイツ3部の1860ミュンヘンへ完全移籍すると、昨季は同3部のビクトリア・ケルンでプレーしていたが5月に早期契約解除が発表されていた。今季はドイツ3部で20試合2得点だった。
湘南加入に際して「はじめまして、上月壮一郎です。J1昇格のために来ました。湘南ベルマーレのために、全力で闘います。よろしくお願いいたします」とコメントしている。