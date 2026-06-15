トランプ米大統領が現地１４日にイランと戦闘終結で合意したことを明らかにした。イラン国営放送も米国とイランの戦闘終結合意を報じており、イラン政府からも公式に米国との戦闘終結の合意が発表されれば、「有事のドル買い」の巻き戻しによるドル売りが一段と強まる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には６月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、同午後１０時１５分に５月の米鉱工業生産指数が発表される。６月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数は、大方の予想が１３．５となっており、前月の１９．６を下回り、３カ月ぶりに低下するとみられ、５月の米鉱工業生産指数は、大方の予想が前月比０．３％上昇となっており、前月比では２カ月続けて上昇すると見込まれている。



MINKABU PRESS

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