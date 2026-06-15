女優松本まりか（41）、高橋メアリージュン（38）が15日、都内で、ダブル主演するMBS「エミリとマリア」（木曜深夜0時59分）第1話先行上映会＆トークイベントに出席した。

同作は、「ドラマ特区」枠で18日深夜放送開始。30代後半に差しかかるとふと去来する「なんとも言えないモヤモヤ」を、リアルかつユーモラスな会話劇をベースに描いた根本宗子氏（36）脚本・監督のオリジナルガールズコメディー。

2人は昨年、テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「奪い愛、真夏」で共演。ドロドロの愛憎劇を繰り広げた。

松本は「前作のはっとさせられる演技の裏で、本当にすてきな人柄にほれこんでしまった」とし、「また、やりたいと思っていたので、今回は信頼を超えて安心感があった」という。セリフ劇だが撮影が順調に進んだことを明かし、その要因が高橋の存在だったことを明かした。

一方高橋は「同じように思っていた」とすると、「前回はバチバチで、役がつらそうだったけど、今回は伸び伸びとね」と述べた。

前作のような狂気、シリアスさも称賛しつつ、「コメディーでもめちゃくちゃ輝いていて好き！」とし、「笑っちゃう。本当に笑っているところもある」と松本のコメディエンヌぶりを称賛。「（松本への）愛を語る時間になっちゃった…」と照れ笑いを浮かべた。