難グリーンを制した桑木志帆のパターは「打感も転がりもいい」 ショット巧者の14本は前回Vから不変【勝者のギア】
＜宮里藍 サントリーレディス 最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞桑木志帆が5月に行われた「Sky RKBレディスクラシック」に続き今季2勝目、通算5勝目を挙げた。4日間トータル19アンダーというスコアをに貢献した14本は、1年半ぶりの勝利となった4勝目から変化はなかった。
【写真】デザインもお気に入り 桑木志帆の入るパターはピレッティ
激闘のすえに14位タイに入った前週の「全米女子オープン」から帰国したばかりで、体調面は万全とはいえない状態。4日間大会でアップダウンもきついコースながら、初日は8バーディで「64」をマークし、2日目も8バーディ（1ボギー）のビッグスコア。際立ったのは、パットの好調ぶりだった。「初日、2日目にビッグスコアが出たのも2メートル以内が入ってくれたし、昨日（3日目）もパットをしっかり決められました。今日も前半は、外していたら優勝はなかったので、しぶいパーパットが決まったからこその優勝だと思います」初日から「24」、「25」、「26」パット。最終日こそ前半はチャンスメークに苦しみ「28」パットとしたが、4日間でボギーがわずか3つという安定感抜群のゴルフを展開できたのはグリーン上のパフォーマンスによるところが大きかった。永井花奈との激しいデッドヒートを繰り広げた最終ラウンドは、しびれる展開の連続。前半は1オーバーとスコアを落としたが、後半の12番パー5で3打目を50センチに寄せてバーディ。続く13番では下り5メートルのスライスラインをジャストタッチで沈めた。15番パー4では2打目をピン左奥のエッジに外し、マウンドの上というピンチを迎えるも、ここから絶妙なタッチで10センチに寄せてパーセーブ。16番の難関パー3ではティショットを2メートル強に乗せてバーディを奪うなど、要所でパターが活躍を見せた。5月の優勝時には「ショットのようにラインを出していける」と、使用するピンタイプの効能を話していたが、ピレッティの『ポテンザLN GSS』が今大会でも結果を残した。1ラウンドあたりの平均パット数は「25.75」で全体2位の数字。「デザインもかわいいですし、打感がすごく好きで、きれいに転がってくれるので好きです」。シャープな見た目ながら繊細な削り出しならではのフィーリングが、六甲国際のグリーン攻略には欠かせなかった。桑木といえばショット巧者のイメージが強い。パーオン率（4位）、トータルドライビング（2位）、ボールストライキング（2位）といったショット力を示す数字が今季も高水準で推移。ショットを支える13本のクラブはドライバーからウェッジまですべて信頼するブリヂストン製。今季2勝を下支えしている。そんな中で平均パット数は30位台中盤とやや見劣りしていたが、今大会のようにパットが機能すれば、さらに勝ち星を重ねることになりそうだ。次戦は今月25日にヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）で開幕する「KPMG全米女子プロ選手権」。信頼感が高まった14本とともに、今季2戦目の海外メジャー大会に最高の形で臨めそうだ。【桑木志帆の優勝セッティング】1W：ブリヂストン BX1LS（9度/ディアマナBB53S）3W：ブリヂストン B1ST（15度/ディアマナWB53S）3,4U：ブリヂストン BX2HT（19,22度/TENSEI 1K HY70S）5I〜PW：ブリヂストン 241CB（N.S.プロGH850 S）48,52度：ブリヂストン BITING SPINプロト（N.S.プロGH950 S）58 度：ブリヂストン BITING SPIN（N.S.プロGH950 S）PT：ピレッティ ポテンザLN GSSBALL：ブリヂストン ツアーB XS
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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激闘のすえに14位タイに入った前週の「全米女子オープン」から帰国したばかりで、体調面は万全とはいえない状態。4日間大会でアップダウンもきついコースながら、初日は8バーディで「64」をマークし、2日目も8バーディ（1ボギー）のビッグスコア。際立ったのは、パットの好調ぶりだった。「初日、2日目にビッグスコアが出たのも2メートル以内が入ってくれたし、昨日（3日目）もパットをしっかり決められました。今日も前半は、外していたら優勝はなかったので、しぶいパーパットが決まったからこその優勝だと思います」初日から「24」、「25」、「26」パット。最終日こそ前半はチャンスメークに苦しみ「28」パットとしたが、4日間でボギーがわずか3つという安定感抜群のゴルフを展開できたのはグリーン上のパフォーマンスによるところが大きかった。永井花奈との激しいデッドヒートを繰り広げた最終ラウンドは、しびれる展開の連続。前半は1オーバーとスコアを落としたが、後半の12番パー5で3打目を50センチに寄せてバーディ。続く13番では下り5メートルのスライスラインをジャストタッチで沈めた。15番パー4では2打目をピン左奥のエッジに外し、マウンドの上というピンチを迎えるも、ここから絶妙なタッチで10センチに寄せてパーセーブ。16番の難関パー3ではティショットを2メートル強に乗せてバーディを奪うなど、要所でパターが活躍を見せた。5月の優勝時には「ショットのようにラインを出していける」と、使用するピンタイプの効能を話していたが、ピレッティの『ポテンザLN GSS』が今大会でも結果を残した。1ラウンドあたりの平均パット数は「25.75」で全体2位の数字。「デザインもかわいいですし、打感がすごく好きで、きれいに転がってくれるので好きです」。シャープな見た目ながら繊細な削り出しならではのフィーリングが、六甲国際のグリーン攻略には欠かせなかった。桑木といえばショット巧者のイメージが強い。パーオン率（4位）、トータルドライビング（2位）、ボールストライキング（2位）といったショット力を示す数字が今季も高水準で推移。ショットを支える13本のクラブはドライバーからウェッジまですべて信頼するブリヂストン製。今季2勝を下支えしている。そんな中で平均パット数は30位台中盤とやや見劣りしていたが、今大会のようにパットが機能すれば、さらに勝ち星を重ねることになりそうだ。次戦は今月25日にヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）で開幕する「KPMG全米女子プロ選手権」。信頼感が高まった14本とともに、今季2戦目の海外メジャー大会に最高の形で臨めそうだ。【桑木志帆の優勝セッティング】1W：ブリヂストン BX1LS（9度/ディアマナBB53S）3W：ブリヂストン B1ST（15度/ディアマナWB53S）3,4U：ブリヂストン BX2HT（19,22度/TENSEI 1K HY70S）5I〜PW：ブリヂストン 241CB（N.S.プロGH850 S）48,52度：ブリヂストン BITING SPINプロト（N.S.プロGH950 S）58 度：ブリヂストン BITING SPIN（N.S.プロGH950 S）PT：ピレッティ ポテンザLN GSSBALL：ブリヂストン ツアーB XS
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