3月24日に大阪松竹座で開催された特別公演『ほんまおおきに大阪松竹座 ～WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。～』のBlu-ray＆DVDが、9月18日に発売されることが発表された。

【写真＆動画】『ほんまおおきに大阪松竹座』ティザー映像／出演者の集合ショット／舞台裏ショット／リハーサル風景 他

■総勢93名が集結した伝説のステージ！

同公演には、SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! group、永瀬廉（King & Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地、内博貴、関西ジュニアの総勢93名が出演。

大阪松竹座という“青春の場所”に集結し、これまで重ねてきた歩みや思い出を振り返る、特別な一夜となった。

同公演の公式SNSでは、本編映像より「Funny編」Teaserを公開。出演者同士がじゃれ合う様子や肩を組みながら歌唱する姿、客席に向かって満面の笑みを見せる場面などが収められており、公演当日の温かな空気感が伝わってくる。

Blu-ray＆DVDには本編映像に加え、舞台裏を収めたBehind the scenesなどが収録予定であることも明かされた。

ファンからは「わちゃわちゃたまらない」「伝説すぎる」「しげちゃんがみっちーをぎゅーしてる」「楽しそうすぎる」「はぁ愛しい」「廉ちゃんのとびっきりの笑顔みれてありがたい」「丸ちゃんトップバッターでアツい」などの声が寄せられている。