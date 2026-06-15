魔裟斗、引退して17年ってマジ!? 仕上がりきった肉体に反響
元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が14日にInstagramを更新。筋肉美を披露するとファンから称賛が相次いだ。
【写真】「筋肉ヤバ」「凄い身体」ファン絶賛！ 魔裟斗の筋肉美
魔裟斗が「お気に入りの場所へ35年来の仲間達とツーリングで行ってきました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、河原のそばで鍛え上げられた上半身を披露すると魔裟斗の姿や、愛車のハーレーダビッドソンで一緒にツーリングした友人たちとの集合ショットも収められている。
ファンからは魔裟斗の筋肉に「うわっ!!凄い身体」「筋肉ヤバすぎてカッコよ過ぎ」「こんな身体になりたいっ！」などの声が集まっている。
■魔裟斗（まさと）
1979年3月10日生まれの元K‐1世界王者、タレント。「K-1 WORLD MAX」2003、2008の世界王者。2009年大みそか、「Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜」でアンディ・サワーとのワンマッチを最後に引退。
引用：「魔裟斗」Instagram（@masato.official）
【写真】「筋肉ヤバ」「凄い身体」ファン絶賛！ 魔裟斗の筋肉美
魔裟斗が「お気に入りの場所へ35年来の仲間達とツーリングで行ってきました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、河原のそばで鍛え上げられた上半身を披露すると魔裟斗の姿や、愛車のハーレーダビッドソンで一緒にツーリングした友人たちとの集合ショットも収められている。
■魔裟斗（まさと）
1979年3月10日生まれの元K‐1世界王者、タレント。「K-1 WORLD MAX」2003、2008の世界王者。2009年大みそか、「Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜」でアンディ・サワーとのワンマッチを最後に引退。
引用：「魔裟斗」Instagram（@masato.official）