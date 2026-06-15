丹波産いちごと宇治抹茶エスプーマ仕立て！ 中島大祥堂「夏季限定かき氷」

記事ポイント 丹波産いちご・ほうじ茶・宇治抹茶など厳選素材を重ねたエスプーマ仕立てのかき氷が丹波本店と淀屋橋店で登場丹波本店は6月12日〜9月13日、淀屋橋店は6月15日〜9月30日の夏季限定で、各店舗の価格はすべて1,705円〜1,760円（税込）注文ごとに丹波栗クリームを絞る夏季限定やわもちアイス仕立てのモンブランも両店舗で同時提供 丹波産いちご・ほうじ茶・宇治抹茶など厳選素材を重ねたエスプーマ仕立てのかき氷が丹波本店と淀屋橋店で登場丹波本店は6月12日〜9月13日、淀屋橋店は6月15日〜9月30日の夏季限定で、各店舗の価格はすべて1,705円〜1,760円（税込）注文ごとに丹波栗クリームを絞る夏季限定やわもちアイス仕立てのモンブランも両店舗で同時提供

丹波産の厳選素材を使った夏季限定かき氷が、中島大祥堂の丹波本店と淀屋橋店のカフェメニューに加わります。

純氷をふわりと削った土台にエスプーマや丹波大納言小豆餡、自家製コンフィチュールを重ねた構成で、丹波本店と淀屋橋店それぞれに異なるラインナップが並びます。

中島大祥堂「夏季限定かき氷」

販売期間：丹波本店 2026年6月12日〜9月13日予定／淀屋橋店 2026年6月15日〜9月30日予定価格：1,705円〜1,760円（税込）販売場所：中島大祥堂 丹波本店（兵庫県丹波市）／淀屋橋店（大阪市中央区）

丹波産ほうじ茶・大納言小豆・いちご、そして宇治抹茶を組み合わせた5種のかき氷が、丹波本店と淀屋橋店それぞれのカフェで楽しめます。

純氷のふわふわした食感にエスプーマのなめらかさが加わり、氷の中に忍ばせた餡やアイスが食べ進めるごとに味わいを変えていきます。

丹波の風土が育てた素材の深みが、一杯の中で層をなしています。

丹波本店限定メニュー

丹波本店では、丹波産素材を主役にした3種のかき氷を提供しています。

食べ進めるごとに中の層が現れ、丹波産素材の香りや甘みが段階的に広がります。

丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ

価格：1,760円（税込）販売店舗：中島大祥堂 丹波本店限定

芳ばしい丹波産ほうじ茶ソースの上に黒豆きなこのやさしい香りのエスプーマが重なり、さらに丹波産大納言小豆の甘みが加わります。

氷の中には丹波大納言小豆餡が忍ばせてあり、一口ごとに素材の深みが変化します。

丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ

価格：1,760円（税込）販売店舗：中島大祥堂 丹波本店限定

宇治抹茶を贅沢に使ったシロップと抹茶エスプーマが層を成し、和の風味を存分に引き出したかき氷です。

中には丹波大納言小豆餡とバニラアイスが入っており、抹茶のほろ苦さとアイスのやさしい甘みが重なります。

丹波産いちごの贅沢かき氷

価格：1,760円（税込）販売店舗：中島大祥堂 丹波本店限定

氷の中に自家製丹波産いちごのコンフィチュールとバニラアイスが入り、トップには口どけなめらかなエスプーマと香ばしく焼き上げた玄米ローストメレンゲが添えられています。

いちごの果実感に玄米ローストメレンゲの軽やかな食感が加わり、食べ進めるごとに味の輪郭が変化します。

淀屋橋店限定メニュー

淀屋橋店では、丹波産素材を使った2種のかき氷を提供しています。

丹波本店とはサイズが異なり、淀屋橋店のカフェで楽しみやすい一杯として用意されています。

丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン

価格：1,705円（税込）販売店舗：中島大祥堂 淀屋橋店限定

ふわりと削った氷に抹茶シロップを重ね、仕上げに極細に絞った抹茶クリームをまとわせたモンブラン仕立てのかき氷です。

中には自家製丹波大納言小豆餡とバニラアイスが入っており、抹茶のほろ苦さと上品な小豆の甘みが交互に重なります。

丹波産いちごの贅沢かき氷

価格：1,705円（税込）販売店舗：中島大祥堂 淀屋橋店限定

淀屋橋店版は、丹波本店版とは異なるサイズで提供されます。

大阪市中央区の淀屋橋店カフェで、丹波産いちごの風味を活かした一杯として展開されています。

夏季限定やわもちアイス仕立てモンブラン

価格：丹波本店 2,970円（税込）／淀屋橋店 1,650円（税込）販売期間：丹波本店 2026年5月11日〜9月30日／淀屋橋店 2026年5月1日〜9月30日アイスクリーム：抹茶・バニラから選択

中島大祥堂の定番デザート「丹波栗のしぼりたてモンブラン」を夏季限定仕様にアレンジしたもので、サクサクのパイ生地の上にアイスクリームをのせ、やわらかな求肥で包んでいます。

その上から希少な丹波栗を使ったモンブランクリームを注文ごとにたっぷりと絞り、出来立てのなめらかな口当たりと栗の豊かな風味が引き立ちます。

店舗ごとにサイズが異なり、昨年も好評を得た夏季限定モンブランが2026年も両店で提供されています。

丹波産いちご・ほうじ茶・大納言小豆・宇治抹茶・丹波栗の5素材が、かき氷とモンブランの両軸でそろう夏のラインナップです。

エスプーマの軽やかな口当たりと純氷のふわふわした食感、中から現れる自家製餡やコンフィチュールの層が、暑い季節のカフェタイムに合う贅沢な一杯を作っています。

中島大祥堂「夏季限定かき氷」の紹介でした。

よくある質問

Q. 丹波本店と淀屋橋店ではメニュー内容が異なりますか？

A. 異なります。

丹波本店限定は「丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ」「丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ」「丹波産いちごの贅沢かき氷」の3種で、淀屋橋店限定は「丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン」と「丹波産いちごの贅沢かき氷」の2種です。

「丹波産いちごの贅沢かき氷」は両店舗に並びますが、価格とサイズは異なります。

Q. やわもちアイス仕立てのモンブランはいつまで提供されますか？

A. 「丹波栗のしぼりたてモンブラン〜夏季限定 やわもちアイス仕立て〜」は、丹波本店が2026年5月11日から9月30日まで、淀屋橋店が2026年5月1日から9月30日までの提供です。

アイスクリームは抹茶とバニラの2種から選べます。

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