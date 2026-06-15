「可愛すぎてビジュ反則」サッカー通女優がついに披露した“人気爆発アウェーユニ”姿にファン喝采！「キッズの130サイズ？」「ピチピチが最高」【W杯】
アイドルグループ・日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんが公式Ｘを更新。目下日本国内で爆発的な売れ行きをみせている「日本代表アウェーユニホーム」を着込んだ最新画像を投稿し、ファンの関心を誘っている。
サッカーへの造詣の深さと切れ味抜群のトーク力が買われ、サッカー番組などに引っ張りだこの25歳。今大会も動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしており、「カゲレポ」と称して日本代表の最新情報などをリポートしている。
そんななか、オランダ戦を数時間後に控えたタイミングで、白のアウェーユニ姿を公開。影山さんは「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの130です！ ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におすすめの着方です」と記し、かなり身体にフィットしたフォルムで登場した。
さらに公式インスタグラムでも複数のショットを掲載し、「ワールドカップを現地で、というお仕事の夢。こんな壮大な夢を皆さんのおかげで叶えさせていただいています！」と想いを綴り、「昨日は日本代表の前日練習の見学まで。その様子はDAZN SNS『カゲレポ』で展開されておりますのでぜひご覧ください！」とＰＲ。「大事なグループステージ第一戦目、オランダ戦はいよいよ15日朝５時キックオフです。声援をともに！日本代表に届けましょう」と投げかけた。
両SNSのコメント欄にはファンからの賛辞が殺到中。「可愛すぎてビジュ反則」「キッズの130サイズ？」「まさかキッズサイズとは思わなかった」「影山さんらしいスマートな着こなしですね」「欲しいけど、完売してて買えないのよね」「とても似合ってる」「どんなスタイルしてんの!?」「フィットしてシャキッとしてると動きやすそう」「ピチピチがまた最高！」などなど、小さくない反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なんとキッズの130サイズ！ 影山優佳が披露した“日本代表アウェーユニ姿”をチェック！
サッカーへの造詣の深さと切れ味抜群のトーク力が買われ、サッカー番組などに引っ張りだこの25歳。今大会も動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしており、「カゲレポ」と称して日本代表の最新情報などをリポートしている。
さらに公式インスタグラムでも複数のショットを掲載し、「ワールドカップを現地で、というお仕事の夢。こんな壮大な夢を皆さんのおかげで叶えさせていただいています！」と想いを綴り、「昨日は日本代表の前日練習の見学まで。その様子はDAZN SNS『カゲレポ』で展開されておりますのでぜひご覧ください！」とＰＲ。「大事なグループステージ第一戦目、オランダ戦はいよいよ15日朝５時キックオフです。声援をともに！日本代表に届けましょう」と投げかけた。
両SNSのコメント欄にはファンからの賛辞が殺到中。「可愛すぎてビジュ反則」「キッズの130サイズ？」「まさかキッズサイズとは思わなかった」「影山さんらしいスマートな着こなしですね」「欲しいけど、完売してて買えないのよね」「とても似合ってる」「どんなスタイルしてんの!?」「フィットしてシャキッとしてると動きやすそう」「ピチピチがまた最高！」などなど、小さくない反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なんとキッズの130サイズ！ 影山優佳が披露した“日本代表アウェーユニ姿”をチェック！