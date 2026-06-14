7人組ダンスボーカルグループ・MISS MERCY（ミス マーシー）が、14日に行われたワンマンライブでこの秋にメジャーデビューすることを発表しました。

MISS MERCYは、スターダストプロモーションのモデル部門に所属する女性タレントから選抜されたメンバーが、およそ4年間のボーカル、ダンスレッスンを経て2022年3月に結成。楽曲『Cinderella』は、Da-iCEのパフォーマー・工藤大輝さんが手掛けたことで話題となりました。

メンバーのSARAさんは「ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファン）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。また去年7月のワンマンライブで新メンバーとしてグループに加入したKARENさんは、「MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います」と喜びました。

7月には、フリーイベントを開催するということです。