元「モーニング娘。」の石黒彩（48）が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、夫で今年2月に死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢さん（享年56）と、長男、長女との“4ショット”を公開した。

石黒は「秦野での推し活」とつづり、「LUNA SEA」のメンバーが描かれたツアーバスの前で撮った写真を投稿したもの。

「LUNA SEA」はバンド結成日の5月29日に、初の凱旋公演を神奈川県秦野市でスタート。真矢さんが死去してから初の全国ツアーで、石黒も鑑賞に訪れていた。

秦野市はRYUICHI以外の4人の出身地で、真矢さんは2023年から同市をPRする観光大使として活躍。昨年11月からは、小田急線「秦野駅」で「ROSIER」と「I for You」が列車接近メロディーに採用されるなど、地元の魅力発信に尽力してきた。

石黒と真矢さんは2000年5月に結婚。1男2女に恵まれた。結婚6年目にあたる2005年5月12日には子供3人を連れて出雲大社で挙式を行い、結婚25周年を迎えた昨年は沖縄県で銀婚式の式典を行った。真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され、闘病していたが、2月17日に56歳で死去した。