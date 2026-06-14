いわき主将DF堂鼻起暉が湘南に完全移籍「1年でJ1に戻れるように」
湘南ベルマーレは14日、いわきFCのDF堂鼻起暉(27)が完全移籍で加入することを発表した。
堂鼻はヴィッセル神戸U-18からびわこ成蹊スポーツ大を経て、2021年に福島ユナイテッドFCへ加入。2024年7月に同じ福島のいわきFCへ完全移籍し、2026特別シーズンはキャプテンとしてプレーしていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF堂鼻起暉
(どうはな・かずき)
■生年月日
1998年12月5日(27歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
177cm/75kg
■経歴
塚原サンクラブ-千里丘FC-神戸U-18-びわこ成蹊スポーツ大-福島-いわき
■出場歴
J2リーグ:42試合6得点
J3リーグ:97試合3得点
J2・J3百年構想リーグ:17試合1得点
J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド:2試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:5試合2得点
■コメント
▽湘南側
「このたび、いわきFCから完全移籍で加入することになりました、堂鼻起暉です。
湘南ベルマーレが1年でJ1に戻れるように、自分の持っている力を全て出して戦いたいと思います。
皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。応援よろしくお願いします。」
▽いわき側
「このたび、湘南ベルマーレへ完全移籍することになりました。
2024年のシーズン途中に加入してから2年間ありがとうございました。いわきFCには、J2でプレーする機会を与えてくださり感謝しています。
この2年間でハードなトレーニングを通して選手として、成長できたと思っています。
サポーターの皆様には、どんな時でも暖かく前向きな言葉をかけていただき感謝していますし、すごくプレーする上での力になりました。チームは変わりますが、いわきFCでの経験を糧に頑張りたいと思います。本当にありがとうございました」
堂鼻はヴィッセル神戸U-18からびわこ成蹊スポーツ大を経て、2021年に福島ユナイテッドFCへ加入。2024年7月に同じ福島のいわきFCへ完全移籍し、2026特別シーズンはキャプテンとしてプレーしていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF堂鼻起暉
(どうはな・かずき)
1998年12月5日(27歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
177cm/75kg
■経歴
塚原サンクラブ-千里丘FC-神戸U-18-びわこ成蹊スポーツ大-福島-いわき
■出場歴
J2リーグ:42試合6得点
J3リーグ:97試合3得点
J2・J3百年構想リーグ:17試合1得点
J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド:2試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:5試合2得点
■コメント
▽湘南側
「このたび、いわきFCから完全移籍で加入することになりました、堂鼻起暉です。
湘南ベルマーレが1年でJ1に戻れるように、自分の持っている力を全て出して戦いたいと思います。
皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。応援よろしくお願いします。」
▽いわき側
「このたび、湘南ベルマーレへ完全移籍することになりました。
2024年のシーズン途中に加入してから2年間ありがとうございました。いわきFCには、J2でプレーする機会を与えてくださり感謝しています。
この2年間でハードなトレーニングを通して選手として、成長できたと思っています。
サポーターの皆様には、どんな時でも暖かく前向きな言葉をかけていただき感謝していますし、すごくプレーする上での力になりました。チームは変わりますが、いわきFCでの経験を糧に頑張りたいと思います。本当にありがとうございました」