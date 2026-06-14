井上咲楽、梅酒＆シロップ作りの様子公開「下処理からしっかりやっててさすが」「丁寧な暮らしで憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの井上咲楽が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬のものを使ったシロップ作りを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「手先が器用」採れたて梅でシロップ作り
井上は「梅仕事2026」とつづり、採れたての梅を使い梅酒と梅シロップを作る様子を公開。梅のヘタを取り除き果実に穴を開けたり氷砂糖を混ぜたりと、真剣な表情で作業に取り組んでいる。また井上は「梅酒と梅シロップつくり。YouTube撮りながらだったのでひとりごとが…」と作業中のエピソードを明かした。
この投稿に「梅の季節ですね」「手先が器用」「自分で作ってるの凄い」「下処理からしっかりやっててさすが」「梅酒と梅ジュースになるのが楽しみですね」「丁寧な暮らしで憧れ」「YouTube見ます」「真剣な顔も可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「手先が器用」採れたて梅でシロップ作り
◆井上咲楽、梅酒＆シロップ作り
井上は「梅仕事2026」とつづり、採れたての梅を使い梅酒と梅シロップを作る様子を公開。梅のヘタを取り除き果実に穴を開けたり氷砂糖を混ぜたりと、真剣な表情で作業に取り組んでいる。また井上は「梅酒と梅シロップつくり。YouTube撮りながらだったのでひとりごとが…」と作業中のエピソードを明かした。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に「梅の季節ですね」「手先が器用」「自分で作ってるの凄い」「下処理からしっかりやっててさすが」「梅酒と梅ジュースになるのが楽しみですね」「丁寧な暮らしで憧れ」「YouTube見ます」「真剣な顔も可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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