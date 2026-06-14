©天堂きりん／祥伝社 FEEL COMICS


【漫画】本編を読む

『再生のウズメ』（天堂きりん/祥伝社）は、人生の途中で立ち止まってしまった女性が、再び自分の足で歩き出すまでを描いた物語だ。

　主人公の田村ウズメは、元子役の40歳。28歳で役者を諦めてから12年間、実家の自室に引きこもり続けている。同級生たちが家庭を持ち自立していく中で、自分だけが取り残された現実に向き合えず、自堕落な日々を過ごしていた。そんな停滞した毎日を変えたのは、母親がウズメの汚部屋掃除にと依頼した「便利屋」だった。母親の強引とも言える行動によって、ウズメの閉じた世界は無理やりこじ開けられる。便利屋スタッフ・興梠から「代行スタッフ」としてスカウトされたことで、彼女は久しぶりに社会とつながることになるのだ。

　とはいえ最初は「自分には絶対無理」と拒絶するウズメ。しかし、興梠に背中を押され「依頼者の浮気相手になりすまし、その妻に謝罪する」という奇妙な役割を引き受けることになる。彼女を社会へ連れ戻す鍵となったのは、皮肉にも、かつて挫折して捨てたはずの「演技」だった。他人を演じる「代行」という仕事を通して、彼女の止まっていた時間は少しずつ動き出す。

　物語の見どころは、ウズメ自身の再生だけではない。彼女が関わる依頼人たちもまた、それぞれに人には言えない葛藤や孤独を抱えている。さまざまな人生の裏側に触れる中で、ウズメはそれまで自分自身にしか向いていなかった狭い視野を、外の世界へと広げていくのだ。

　ウズメは何度も迷い、過去の自分に引き戻されそうになりながら、それでも一歩ずつ前へ進んでいく。停滞と前進を泥臭く繰り返す姿が積み重ねられるため、彼女の変化には強い説得力がある。

　本作は「人生はいつでもやり直せる」と安易に励ますものではない。やり直すことの難しさや怖さを正面から描いたうえで、それでも人は少しずつ変わっていけるのだと伝えている。何かを諦めたままでいる人や、自分の人生に手応えを持てずにいる人は、ウズメの不器用な歩みから大きな勇気をもらえるはずだ。

文＝坪谷佳保