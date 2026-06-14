12年間引きこもり続けて40歳。停滞した人生を変えたのは「便利屋」だった!? 再び社会と関わろうとする女性が歩み出す再生の物語【書評】
【漫画】本編を読む
『再生のウズメ』（天堂きりん/祥伝社）は、人生の途中で立ち止まってしまった女性が、再び自分の足で歩き出すまでを描いた物語だ。
主人公の田村ウズメは、元子役の40歳。28歳で役者を諦めてから12年間、実家の自室に引きこもり続けている。同級生たちが家庭を持ち自立していく中で、自分だけが取り残された現実に向き合えず、自堕落な日々を過ごしていた。そんな停滞した毎日を変えたのは、母親がウズメの汚部屋掃除にと依頼した「便利屋」だった。母親の強引とも言える行動によって、ウズメの閉じた世界は無理やりこじ開けられる。便利屋スタッフ・興梠から「代行スタッフ」としてスカウトされたことで、彼女は久しぶりに社会とつながることになるのだ。
物語の見どころは、ウズメ自身の再生だけではない。彼女が関わる依頼人たちもまた、それぞれに人には言えない葛藤や孤独を抱えている。さまざまな人生の裏側に触れる中で、ウズメはそれまで自分自身にしか向いていなかった狭い視野を、外の世界へと広げていくのだ。
ウズメは何度も迷い、過去の自分に引き戻されそうになりながら、それでも一歩ずつ前へ進んでいく。停滞と前進を泥臭く繰り返す姿が積み重ねられるため、彼女の変化には強い説得力がある。
本作は「人生はいつでもやり直せる」と安易に励ますものではない。やり直すことの難しさや怖さを正面から描いたうえで、それでも人は少しずつ変わっていけるのだと伝えている。何かを諦めたままでいる人や、自分の人生に手応えを持てずにいる人は、ウズメの不器用な歩みから大きな勇気をもらえるはずだ。
文＝坪谷佳保