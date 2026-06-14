怪我人が続出しているヤンキースにまたしても悲報が飛び込んだ。復帰間近だったジャンカルロ・スタントン外野手（３６）のケガが再発し、復帰は白紙に戻ったという。地元紙「ニューヨーク・ポスト」が１３日（日本時間１４日）に伝えた。

スタントンは右ふくらはぎの肉離れで４月２４日（同２５日）に負傷者リスト（ＩＬ）入り。リハビリは順調に進み、１６日（同１７日）からの本拠地ホワイトソックス３連戦で復帰する予定だった。しかし、この日のブルージェイズ戦の試合前にランニングをしている際、右足に違和感を抱いたという。アーロン・ブーン監督は「このホームゲームシリーズ序盤に復帰できると思っていたが、今は危うい。さらに画像検査を受ける可能性がある」と述べた。

ヤンキースは主砲のアーロン・ジャッジとジェイソン・ドミンゲスが戦線離脱中。６日（同７日）には正捕手のオースティン・ウェルズが頸原性頭痛で、前日１２日（同１３日）にはトレント・グリシャムがハムストリングの張りのため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている。野戦病院と化している打撃陣にとって、大砲・スタントンの復帰は大きな希望となっていた。そんな矢先のアクシデントに指揮官もショックを隠せなかった。