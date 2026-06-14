300円だからコンプしたくなる◎ 2026年6月発売「お文具といっしょ マスコットフィギュアコレクション〜たべすぎたのです〜」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「お文具といっしょ マスコットフィギュアコレクション〜たべすぎたのです〜」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「お文具といっしょ マスコットフィギュアコレクション〜たべすぎたのです〜」（税込300円）。全4種のラインアップとなっています。
お文具といっしょ マスコットフィギュアコレクション〜たべすぎたのです〜
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全4種
・お文具
・プリンさん
・猫さん＆子猫さん
・名も無き者＆ゼリーさん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「お文具といっしょ マスコットフィギュアコレクション〜たべすぎたのです〜」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「お文具といっしょ マスコットフィギュアコレクション〜たべすぎたのです〜」（税込300円）。全4種のラインアップとなっています。
たくさん食べてお腹がぽっこりした姿が愛らしいSNSなどで大人気の「お文具といっしょ」から、食べすぎてお腹がぽっこりと膨らんだ愛らしい姿のマスコットフィギュアが登場しました。今回はお文具、プリンさん、猫さん＆子猫さん、名も無き者＆ゼリーさんの全4種類がラインナップ。それぞれのキャラクターの個性が詰まった造形が魅力です。見ているだけで癒やされるコミカルなフィギュアを、ぜひコンプリートして並べてみてください。
詳細情報▼商品名
お文具といっしょ マスコットフィギュアコレクション〜たべすぎたのです〜
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全4種
・お文具
・プリンさん
・猫さん＆子猫さん
・名も無き者＆ゼリーさん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)