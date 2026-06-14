“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、子供たちとのディズニー満喫ショット公開「小さなミッキーさんが可愛すぎる」「娘ちゃんおめめくりくり」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供と東京ディズニーリゾートを訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「笑顔がそっくり」ミッキー風コーデの長男＆1歳長女との3ショット
竹内は東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を投稿。ミッキーマウスをイメージした赤いボトムスに黒トップス、黄色いサスペンダー姿の長男と手を繋ぎ、階段を降りる後ろ姿を披露した。続く投稿では「なかよしこよし」と文字を添え、ベビーカーに乗る長女の横にぴったりと寄り添って歩く長男の仲睦まじい様子を公開している。
さらに、フィード投稿では「最近ミニーちゃんが大好きな子供たち 自宅でもミニーグッズの取り合いで喧嘩になる事が多々ある程です」と明かし、「なので、憧れのミニーちゃんに会いにDisneyへ」と報告。「特に息子は数日前からとても楽しみにしていて、
朝からとても嬉しそうでした」とつづり、ミッキー風の長男と水色の服に身を包んだ長女とともに笑顔を見せるショットや子どもたちの2ショットなどを多数公開している。
この投稿には「小さなミッキーさんが可愛すぎる」「笑顔がそっくり」「手を繋いでる後ろ姿にキュンとした」「娘ちゃんおめめくりくり」「仲良しでほっこり」「幸せが伝わってくる」「ベビーカーの横に寄り添う姿が優しい」「映画のワンシーンみたい」と反響を呼んでいる。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】イケメン俳優の39歳妻「笑顔がそっくり」ミッキー風コーデの長男＆1歳長女との3ショット
◆竹内渉、子供とのディズニーショット公開
竹内は東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を投稿。ミッキーマウスをイメージした赤いボトムスに黒トップス、黄色いサスペンダー姿の長男と手を繋ぎ、階段を降りる後ろ姿を披露した。続く投稿では「なかよしこよし」と文字を添え、ベビーカーに乗る長女の横にぴったりと寄り添って歩く長男の仲睦まじい様子を公開している。
朝からとても嬉しそうでした」とつづり、ミッキー風の長男と水色の服に身を包んだ長女とともに笑顔を見せるショットや子どもたちの2ショットなどを多数公開している。
◆竹内渉の投稿に反響
この投稿には「小さなミッキーさんが可愛すぎる」「笑顔がそっくり」「手を繋いでる後ろ姿にキュンとした」「娘ちゃんおめめくりくり」「仲良しでほっこり」「幸せが伝わってくる」「ベビーカーの横に寄り添う姿が優しい」「映画のワンシーンみたい」と反響を呼んでいる。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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