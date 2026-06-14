ドジャースのトミー・エドマン内野手（３１）が１６日（日本時間１７日）の本拠地レイズ戦で復帰することが明らかになった。地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャーズ番として知られるジャック・ハリス記者が１３日（同１４日）、自身のＸに「トミー・エドマンは来週火曜日の復帰が見込まれています。今週末にＯＫＣ（オクラホマシティ・コメッツ）でのリハビリ課題を完了する予定です」と投稿した。

エドマンは昨年１１月、右足首の手術を受け、開幕から負傷者リスト入り。５月の復帰を目指していたが、リハビリに思いのほか時間がかかった。正二塁手が固定できないドジャースにとっては待望の戦列復帰となる。

エドマンと入れ替わる選手について米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版は「エスピナルはまたしても不運をつかむ可能性が高い」と指摘。

今季から新加入したサンティアゴ・エスピナル内野手（３１）はキケ・ヘルナンデス内野手（３４）がＩＬから復帰した５月２５日（同２６日）に一度ＤＦＡとなったが、同選手がわずか２試合で再びＩＬ入りしたことで再契約に至った。

「彼はウエーバーをクリアしない限りマイナーに送られないため、もう一度ＤＦＡを受けるのが最も現実的なルートかもしれない」と同誌。エスピナルは今季、３５試合に出場して打率２割５分５厘、１本塁打、７打点を記録している。