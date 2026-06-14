25歳“恋リア経験者”モデルが巧みなテクニックを披露 藤森慎吾が絶賛「コントロールしてるね」
ABEMAは、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第1話を、14日午後9時より放送する。
【番組カット】ちょっと怖い…“品定め”をする20代ガールたち
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てたむき出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。
スタジオMCには、前シーズンに引き続き、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が続投する。
第1話では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女性陣は、男性に姿が見えず、声も聞こえない “マジックミラー越し”に男性陣を品定めする。
スタジオMCのアンミカは、自身の好みの男性について「私は本当に、これブレないんですけど、色の白い人が好きで。あと骨が好きなんですよ」と告白。果たしてアンミカが絶賛した男性参加者は。さらに、藤森、若槻の好みの参加者も明らかに。
過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ20代“ガール”でモデルのオダミユ（25）は、Fの名札をつけた男性について「Fの方チェックのシャツだけど、なかなかそれを着こなせる人っていなから、グッド」と高評価。これには過去にオダミユ参加の恋愛リアリティーショーを見ており、彼女のことをよく知る若槻も「オダミユに狙われたら危ないぞ」と語る。
続いて、男性たちの見た目以外の情報を「年齢、職業、年収、結婚歴、理想の結婚時期、子供が欲しいか、好きなタイプ」の7項目から3つだけ選んで知ることができる「内面フィルタリング」へ。
この重要な選択において、オダミユが巧みなテクニックを見せる。初めは20代“ガール”4人の中で、別の項目に決まりかけていたものの、オダミユは「気になる人のタイプ知って、一旦そっちのキャラでいく」と言い、自然な流れで自らが知りたい「好きなタイプ」へとほかのガールたちを誘導。この見事な立ち回りに、スタジオの若槻も「ほらね、オダミユは上手いんですよ。変えちゃったもん。仕切ってないのに変えちゃったもん」と驚がくし、藤森も「コントロールしてるね、ガールを」と感心しきり。さらに、男性陣の年収や職業などのリアルな情報が明かされ、女性陣は大興奮。
“本音むき出し”の品定めを経て、彼女たちは一体誰に狙いを定めたのか。
【番組カット】ちょっと怖い…“品定め”をする20代ガールたち
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てたむき出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。
第1話では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女性陣は、男性に姿が見えず、声も聞こえない “マジックミラー越し”に男性陣を品定めする。
スタジオMCのアンミカは、自身の好みの男性について「私は本当に、これブレないんですけど、色の白い人が好きで。あと骨が好きなんですよ」と告白。果たしてアンミカが絶賛した男性参加者は。さらに、藤森、若槻の好みの参加者も明らかに。
過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ20代“ガール”でモデルのオダミユ（25）は、Fの名札をつけた男性について「Fの方チェックのシャツだけど、なかなかそれを着こなせる人っていなから、グッド」と高評価。これには過去にオダミユ参加の恋愛リアリティーショーを見ており、彼女のことをよく知る若槻も「オダミユに狙われたら危ないぞ」と語る。
続いて、男性たちの見た目以外の情報を「年齢、職業、年収、結婚歴、理想の結婚時期、子供が欲しいか、好きなタイプ」の7項目から3つだけ選んで知ることができる「内面フィルタリング」へ。
この重要な選択において、オダミユが巧みなテクニックを見せる。初めは20代“ガール”4人の中で、別の項目に決まりかけていたものの、オダミユは「気になる人のタイプ知って、一旦そっちのキャラでいく」と言い、自然な流れで自らが知りたい「好きなタイプ」へとほかのガールたちを誘導。この見事な立ち回りに、スタジオの若槻も「ほらね、オダミユは上手いんですよ。変えちゃったもん。仕切ってないのに変えちゃったもん」と驚がくし、藤森も「コントロールしてるね、ガールを」と感心しきり。さらに、男性陣の年収や職業などのリアルな情報が明かされ、女性陣は大興奮。
“本音むき出し”の品定めを経て、彼女たちは一体誰に狙いを定めたのか。