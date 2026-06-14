桑田佳祐、ゴスペラーズらが初登場！歌詞注目度ランキング1位は≠MEの「愛くださいませ」が獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、6月11日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、≠MEの「愛くださいませ」が初登場。2026年6月24日にリリースされる両A面シングルのタイトル曲だ。アリーナツアー「≠ME アリーナツアー2026『喝采パレード』」兵庫・神戸ワールド記念ホール公演にて初披露。センターという概念をなくし、過去最高難易度のダンスに挑戦した1曲。情念、執着、狂気に塗れた重く禍々しい愛が端々から感じられる、恋より上の究極呪縛ソングとなっている。

4位には、ゴスペラーズの「Lessons」が初登場。2026年6月24日にリリースされるEP『UNIVER5OUL』収録曲だ。“人生と愛の10箇条”をテーマに、大人の心に追憶を呼び起こすミディアムナンバー。メンバーそれぞれの表情豊かなボーカルが織りなす、ゴスペラーズならではのハーモニーが印象的な楽曲となっている。

7位には、葵乃まみの「推しはルルたん！」が初登場。2026年6月24日にリリースされる新曲だ。同曲は葵乃の愛犬・ルルの推し曲となっている。歌には＜いつか少しずつ 白い毛が増えても 歩くスピードが ゆっくりになっても 約束するよ 変わらないこと きみの一番のファンでいる＞と、“ルルたん”への変わらぬ愛が綴られている。

9位には、桑田佳祐の「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が初登場。2026年6月24日にリリースされるニューシングル収録曲であり、TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌だ。心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーなサウンドに、明るく飄々とした歌詞を乗せた前向きなポップソングとなっている。また、タイトルに“AKANE”というワードが含まれているように、物語の主人公・桜咲朱音を想起させるフレーズが随所にちりばめられている点にも注目だ。

10位には、indigo la Endの「陽炎」が初登場。2026年6月24日にリリースされるニューアルバム『満ちた紫』収録曲だ。indigo la Endの各SNSで楽曲のインストゥルメンタル音源が先行して公開され、楽曲を事前予約すると、フル・コーラスの歌詞画像が入手できることもアナウンスされた。グルーブ感と大人の哀愁あふれるサウンドのなか、＜夏場の暑さで揺れる 正体のわからない気持ち＞が印象的な1曲となっている。

【2026年6月11日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 愛くださいませ／≠ME2位 ホラークイーン／ファントムシータ3位 でこぼこライフ／Aぇ! group4位 Lessons／ゴスペラーズ5位 クライマックス／SUPER BEAVER6位 Shalala／ピラフ星人7位 推しはルルたん！／葵乃まみ8位 ナニコレ最高!!!／田原俊彦9位 AKANE On My Mind〜饅頭こわい／桑田佳祐10位 陽炎／indigo la End