Q. 母の日はカーネーション、では「父の日」は？ 多くの人が勘違いしている「意外な花」と由来
6月の第3日曜日は「父の日」。母の日に贈るカーネーションはあまりにも有名ですが、父の日のシンボルとなる花は何かご存じでしょうか。「暮らしの歳時記」ガイドの三浦康子が、Q&A方式で父の日の花にまつわる素朴な疑問を解き明かしていきます。
【画像】多くの人が勘違いしている花
＝＝＝
A. 父の日のシンボルは「バラ」、日本では「黄色」が広まりました
＝＝＝
実は、母の日のカーネーションと同じように、父の日にもシンボルとなる花があります。それは「バラの花」です。
これは、父の日を提唱したアメリカのソノラ・スマート・ドッド氏が、亡き父の好きな花だった白いバラをお墓に供えたことに由来します。また、母の日のカーネーションと同じように、父親が健在なら赤いバラ、亡くなっている場合は白いバラを贈るという説もあります。
一方、ご質問にあるように、日本の父の日シーズンには「黄色」をよく見かけますよね。これは1981年に「FDC 日本ファーザーズ・デイ委員会」が設立され、「父の日イエローリボンキャンペーン」などの活動を通じて黄色を父の日のシンボルカラーとして提唱したことが大きく影響しています。
黄色はもともとイギリスで「身を守る色」とされ、アメリカに渡って「愛する人の無事を願う色」となりました。父への感謝と無事を願う気持ちを表す色として、日本でもすっかり定着したというわけです。
＝＝＝
A. 王道は「黄色いバラ」、ヒマワリや白いユリも人気です
＝＝＝
迷ったときの王道は、ずばり「黄色いバラ」です。父の日の本来のシンボルであるバラに、日本の父の日カラーである黄色を取り入れた、まさに父の日にぴったりの花といえます。
そのほか、夏の訪れを感じさせる「ヒマワリ」も人気です。元気いっぱいの黄色は、お父さんに明るい気持ちを届けたいときにぴったりですね。また、父の日の花のルーツである「白いバラ」や、凛とした美しさが魅力の「白いユリ」も、父の日に支持されている花として挙げられます。お父さんのイメージや好みに合わせて選んでみてください。
普段は照れくさくて言えない「ありがとう」も、花を添えるだけでぐっと伝えやすくなるもの。今年の父の日は、黄色いバラやヒマワリを手に、お父さんと笑顔で過ごす時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)
【画像】多くの人が勘違いしている花
Q1. 母の日はカーネーションですが、父の日の花もありますか？母の日に贈る花といえば「赤いカーネーション」がすぐ思い浮かびますが、父の日に贈る花もあるのでしょうか。父の日のプレゼントを探していると、黄色をよく見かける気がしています。
A. 父の日のシンボルは「バラ」、日本では「黄色」が広まりました
＝＝＝
実は、母の日のカーネーションと同じように、父の日にもシンボルとなる花があります。それは「バラの花」です。
これは、父の日を提唱したアメリカのソノラ・スマート・ドッド氏が、亡き父の好きな花だった白いバラをお墓に供えたことに由来します。また、母の日のカーネーションと同じように、父親が健在なら赤いバラ、亡くなっている場合は白いバラを贈るという説もあります。
一方、ご質問にあるように、日本の父の日シーズンには「黄色」をよく見かけますよね。これは1981年に「FDC 日本ファーザーズ・デイ委員会」が設立され、「父の日イエローリボンキャンペーン」などの活動を通じて黄色を父の日のシンボルカラーとして提唱したことが大きく影響しています。
黄色はもともとイギリスで「身を守る色」とされ、アメリカに渡って「愛する人の無事を願う色」となりました。父への感謝と無事を願う気持ちを表す色として、日本でもすっかり定着したというわけです。
Q2. 結局、父の日にはどんな花を贈ればいいのでしょう？「本来はバラ、日本では黄色」と聞くと、どちらを選べばいいのか迷ってしまいます。何かおすすめの花はありますか？
＝＝＝
A. 王道は「黄色いバラ」、ヒマワリや白いユリも人気です
＝＝＝
迷ったときの王道は、ずばり「黄色いバラ」です。父の日の本来のシンボルであるバラに、日本の父の日カラーである黄色を取り入れた、まさに父の日にぴったりの花といえます。
そのほか、夏の訪れを感じさせる「ヒマワリ」も人気です。元気いっぱいの黄色は、お父さんに明るい気持ちを届けたいときにぴったりですね。また、父の日の花のルーツである「白いバラ」や、凛とした美しさが魅力の「白いユリ」も、父の日に支持されている花として挙げられます。お父さんのイメージや好みに合わせて選んでみてください。
黄色い花とともに伝える「ありがとう」母の日のカーネーションに比べると、父の日はどこか影が薄い印象があるかもしれません。けれども、父の日にも「バラ」というれっきとしたシンボルが存在し、また日本では「黄色」というあたたかな意味を持つカラーが定着しています。父の日にもすてきな文化が息づいているのですね。
普段は照れくさくて言えない「ありがとう」も、花を添えるだけでぐっと伝えやすくなるもの。今年の父の日は、黄色いバラやヒマワリを手に、お父さんと笑顔で過ごす時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)