JリーグオールスターはJ2・J3 EAST-Aが優勝！ 土居聖真のゴールでJ2・J3 WEST-Bを撃破
JリーグオールスターDAZNカップの決勝戦が行われ、J2・J3 EAST-AとJ2・J3 WEST-Bが対戦した。
JリーグオールスターDAZNカップは、1日で全7試合を行うトーナメント方式の大会となっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
準決勝ではJ2・J3 EAST-AがJ1 EASTを、J2・J3 WEST-BがJ1 WESTをそれぞれ撃破。この結果、Jリーグオールスター決勝はJ2・J3勢同士の対決になった。
試合は序盤から動きを見せ、3分に土居聖真が先制ゴールを決め、J2・J3 EAST-Aがリードを奪う。その後、一進一退の攻防が続くも、スコアは動かず、このまま試合終了に。
1−0で勝利を収めたJ2・J3 EAST-AがJリーグオールスターDAZNカップを制した。
【スコア】
J2・J3 EAST-A 1−0 J2・J3 WEST-B
【得点者】
1−0 3分 土居聖真（J2・J3 EAST-A）
【最終順位】
優勝：J2・J3 EAST-A
準優勝：J2・J3 WEST-B
3位：J1 EAST
4位：J1 WEST
5位：J2・J3 EAST-B
6位：J2・J3 WEST-A
JリーグオールスターDAZNカップは、1日で全7試合を行うトーナメント方式の大会となっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
試合は序盤から動きを見せ、3分に土居聖真が先制ゴールを決め、J2・J3 EAST-Aがリードを奪う。その後、一進一退の攻防が続くも、スコアは動かず、このまま試合終了に。
1−0で勝利を収めたJ2・J3 EAST-AがJリーグオールスターDAZNカップを制した。
【スコア】
J2・J3 EAST-A 1−0 J2・J3 WEST-B
【得点者】
1−0 3分 土居聖真（J2・J3 EAST-A）
【最終順位】
優勝：J2・J3 EAST-A
準優勝：J2・J3 WEST-B
3位：J1 EAST
4位：J1 WEST
5位：J2・J3 EAST-B
6位：J2・J3 WEST-A
【ゴール動画】土居聖真が立ち上がりに先制弾！
EAST-Aが試合開始早々に先制⚽️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
侵入した土居聖真が決める
🏆#JリーグオールスターDAZNカップ
🆚J2•J3 EAST-A×J2•J3 WEST-B
📱#DAZN 無料ライブ配信中@UNIQLO_JP
#UTme pic.twitter.com/aV7Sfqkb4P