「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ１回戦、Ｊ２・Ｊ３東Ａ２−０Ｊ２・Ｊ３東Ｂ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）

Ｊリーグのオールスターとしては１７年ぶりに開催され、Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が「Ｊ２・Ｊ３東Ｂ」のメンバーで出場した。１９９３年のオールスターで初代ＭＶＰにも輝いているキングは、自身としても２００７年以来１９年ぶりで史上最多１０度目の祭典となった。

第１試合の「Ｊ２・Ｊ３東Ａ」戦で、スターティングメンバーとして「カズ」の名前が読み上げられると、会場では一番大きな歓声が沸いた。５９歳の現役レジェンドは最前線で相手にプレッシャーを掛けて競り合ったり、味方にパスをつなぐなどサポーターを沸かせた。自身のシュート機会はつくれなかったが、開始１４分で交代が告げられると大きな拍手が贈られ、ピッチに一礼して自チームの槙野智章監督（３９）とタッチした。

カズは前日練習の際、ゴールを決めれば通算６点で史上最多に並ぶものの「それほど得点の意欲はないんですけど（笑）、サポーターの皆さんが一番喜ぶことをしたいです」と率直な心境を明かし、「（周りは）みんな息子くらいの年代なので元気がいい。それに背中を押してもらって一緒にやりたい」と意気込んでいた。また、開催中の北中米Ｗ杯で日本代表の初戦（日本時間１５日のオランダ戦）を控えるタイミングとあって「（Ｊ１〜Ｊ３の）６０チームから中心選手が来ているので、ある意味日本代表だと思う。その気持ちを（持って）国立（競技場で）で、日本代表がＷ杯本番を迎える前にこういうお祭りができて、Ｗ杯もお祭りなので、同じ気持ちでやれたらいい」と発奮していた。

◆オールスターＤＡＺＮカップ Ｊリーグ所属選手によるオールスター戦としては２００９年以来１７年ぶりに開催され、Ｊ２、Ｊ３クラブを含む全６０クラブが対象となるのは初めてとなる。地域ごとに編成された６チームによる１ＤＡＹトーナメント方式で実施され、試合は前後半なしの３０分制。全７試合が行われる。