『タツキ先生は甘すぎる！』最終回 “タツキ”町田啓太、息子“蒼空”山岸想の顔に触れる
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の最終回が13日の今夜放送される。
【写真】絵の具まみれになるタツキ（町田啓太）『タツキ先生は甘すぎる！』最終回より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
■最終回あらすじ
タツキを押し倒した息子・蒼空（山岸想）は、握った拳を一度は振り上げるものの、やがてその拳を下ろす。三雲（江口洋介）は、なぜタツキにイラ立つのかと蒼空に聞くが、答えは得られない。さらに三雲は、タツキがこれまでに描いた海岸の絵を見ていくと、その中の浜辺を走る蒼空の姿が変化していることに気づく。タツキは、その絵に無意識に込めていた、蒼空への思いを実感する。
翌朝、音楽フェスに向けて準備するユカナイの子どもたちは、蒼空にも声をかけるが、蒼空はそっけない態度…。そんな中、フェスの横断幕作りの担当になったタツキは、体に絵の具を付け、好きなものを自由に描く“ボディーペインティング”をやろうと思いつく。蒼空は三雲に促されて、参加することに。
最初は乗り気ではなかったものの、他の子どもたちから絵の具まみれにされたのをきっかけに、次第に打ち解けていく蒼空。カオスな状態の中、生きいきとした笑顔の蒼空を久しぶりに見たタツキは、そっと蒼空の顔に触れるが…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】絵の具まみれになるタツキ（町田啓太）『タツキ先生は甘すぎる！』最終回より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
タツキを押し倒した息子・蒼空（山岸想）は、握った拳を一度は振り上げるものの、やがてその拳を下ろす。三雲（江口洋介）は、なぜタツキにイラ立つのかと蒼空に聞くが、答えは得られない。さらに三雲は、タツキがこれまでに描いた海岸の絵を見ていくと、その中の浜辺を走る蒼空の姿が変化していることに気づく。タツキは、その絵に無意識に込めていた、蒼空への思いを実感する。
翌朝、音楽フェスに向けて準備するユカナイの子どもたちは、蒼空にも声をかけるが、蒼空はそっけない態度…。そんな中、フェスの横断幕作りの担当になったタツキは、体に絵の具を付け、好きなものを自由に描く“ボディーペインティング”をやろうと思いつく。蒼空は三雲に促されて、参加することに。
最初は乗り気ではなかったものの、他の子どもたちから絵の具まみれにされたのをきっかけに、次第に打ち解けていく蒼空。カオスな状態の中、生きいきとした笑顔の蒼空を久しぶりに見たタツキは、そっと蒼空の顔に触れるが…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。