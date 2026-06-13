日経225先物：13日2時＝1230円高、6万7350円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1230円高の6万7350円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1329.96円高。出来高は2万977枚となっている。
TOPIX先物期近は3935.5ポイントと前日比53ポイント高、TOPIXの現物終値比は53.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67350 +1230 20977
日経225mini 67350 +1230 319609
TOPIX先物 3935.5 +53 18125
JPX日経400先物 35590 +400 438
グロース指数先物 706 +4 329
東証REIT指数先物 1777 -2 6
株探ニュース
TOPIX先物期近は3935.5ポイントと前日比53ポイント高、TOPIXの現物終値比は53.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67350 +1230 20977
日経225mini 67350 +1230 319609
TOPIX先物 3935.5 +53 18125
JPX日経400先物 35590 +400 438
グロース指数先物 706 +4 329
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