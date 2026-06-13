　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1230円高の6万7350円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1329.96円高。出来高は2万977枚となっている。

　TOPIX先物期近は3935.5ポイントと前日比53ポイント高、TOPIXの現物終値比は53.54ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67350　　　　 +1230　　　 20977
日経225mini 　　　　　　 67350　　　　 +1230　　　319609
TOPIX先物 　　　　　　　3935.5　　　　　 +53　　　 18125
JPX日経400先物　　　　　 35590　　　　　+400　　　　 438
グロース指数先物　　　　　 706　　　　　　+4　　　　 329
東証REIT指数先物　　　　　1777　　　　　　-2　　　　　 6

株探ニュース