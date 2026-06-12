「反省していない態度」育児インフルエンサー、謝罪も「こんな自惚れハッピー謝罪会見見たことない」の声
育児インフルエンサーの木下ゆーきさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。謝罪動画を公開しました。
【投稿】木下ゆーきが謝罪
それを受け、木下さんは11日、YouTube動画のリンクと共に「大変申し訳ございませんでした」とポスト。動画のサムネイルには「先日投稿した動画のビジュについて、心よりお詫び申し上げます」と書いてあります。
コメントでは「気に入って早速メガネ外してんじゃねぇか！顔ファンより」「クソワロタ こんな自惚れハッピー謝罪会見見たことない」「くちびるをツヤツヤさすなwwww」「笑っちゃったwwめっちゃ嬉しかったんですね」「最後は反省していない態度のように思われますwww」「ミキの亜生さんとDa-iCEの花村想太さんに似てる。でもなぜかもう中学生さんも感じる」「ちょっと見ないうちにバチイケになっててワロタww」との声が寄せられました。
なお「妻からは『別にそうでもない』との指摘を受けておりますので、こちらも真摯に受け止めております」と明かし、最後は泣いているふりをしながらカメラに決め顔を見せるという展開です。自慢を謝罪の形式に落とし込むことで笑いを誘う、ユニークな内容となっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)
【投稿】木下ゆーきが謝罪
「心よりお詫び申し上げます」木下さんは9日、「【子育てモノマネ】小っちゃなキズを見せられた親」というテーマの動画を投稿。普段掛けている眼鏡を外した姿で登場しました。するとファンから「え？メガネなし、前髪ありパーマスタイルの木下ゆーきさんイケ、、、ﾒ、、、」「あれ、ビジュ爆発してるんですけど、木上ゆーきさん？？？？？」「メガネがないと男みが増してしまい、ネタに集中できない」「メガネ取った木下ゆーき、メロくね…？えっ、ずるいかも」などの声が相次ぐ事態に。
コメントでは「気に入って早速メガネ外してんじゃねぇか！顔ファンより」「クソワロタ こんな自惚れハッピー謝罪会見見たことない」「くちびるをツヤツヤさすなwwww」「笑っちゃったwwめっちゃ嬉しかったんですね」「最後は反省していない態度のように思われますwww」「ミキの亜生さんとDa-iCEの花村想太さんに似てる。でもなぜかもう中学生さんも感じる」「ちょっと見ないうちにバチイケになっててワロタww」との声が寄せられました。
妻「別にそうでもない」YouTube動画では、スーツ姿の木下さんが冒頭で謝罪。「先日メガネを外した動画をSNSに投稿したところ『かっこいい』というコメントを数多くいただきました。これに関して弁明の余地は一切なく、皆さまのおっしゃる通りだと深く認識しております」と語っています。また、長年その魅力を隠し続けたことで視聴者を混乱させたとして、自身の説明不足を反省する様子も見せ「今後はかっこよさを過度に隠蔽することなく、皆さまに誠実な情報発信を心がけて参ります」としました。
なお「妻からは『別にそうでもない』との指摘を受けておりますので、こちらも真摯に受け止めております」と明かし、最後は泣いているふりをしながらカメラに決め顔を見せるという展開です。自慢を謝罪の形式に落とし込むことで笑いを誘う、ユニークな内容となっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)