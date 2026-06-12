ライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のキービジュアル公開！ツアーを象徴するシーンを使用

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Travis Japanが、8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のキービジュアルを公開した。

■テーマパークのような高揚感と冒険感を感じられる印象的な場面をセレクト

本作は、1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。

今回公開されたキービジュアルには、本ツアーを象徴するライブシーンを使用。

メンバーの松倉海斗が全面プロデュースしたアルバム『’s travelers』の世界観をもとに、イチゴのタイムマシーンで様々な時代やジャンルを巡る“音楽の旅”を表現した本ツアー。

キービジュアルには、タイムリープシーンを彩った銀色の衣装、50年代のブロードウェイをイメージした「50’s BROADWAY」、そして80年代のアミューズメントアーケードを表現したポップなパフォーマンスなど、テーマパークのような高揚感と冒険感を感じられる印象的な場面が切り取られている。

■リリース情報

2026.08.26 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/