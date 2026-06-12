中国メディアの観察者網によると、世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）のグロリア・ゲバラ理事長兼最高経営責任者（CEO）は3日、北京で中国の経済影響力に関する最新の調査報告書を発表した。それによると、中国の旅行・観光セクターの成長率は世界平均をはるかに上回り、米国を抜いて世界一の旅行先になるとみられる。

ゲバラ氏は、観察者網のインタビューで、2025年に中国が迎え入れた外国人観光客数の増加率は世界平均の約3倍だったこと、旅行支出は前年比10．5％増加して世界平均の同3．2％増をはるかに上回ったこと、24年と比較すると、中国が迎え入れた外国人観光客数は延べ約900万人増加し、増加率は世界一だったことなどに触れた。

そして、中国で外国人観光客数が爆発的に増加した直接的要因として、中国の50カ国余りに対するビザ（査証）免除政策を挙げ、「20年以降、ビザ免除対象国からの外国人観光客数が5倍に増加したことは、単なる数の増加ではなく、世界の旅行の流れが再構築され始めていることを意味する」と述べた。

また特に中国のデジタル化とグリーントランスフォーメーションにおける着実な進歩についても称賛し「訪れるたびに違う中国を見られる」と指摘。1999年に初めて中国を訪れた時のことを振り返り、「当時、北京の街は自転車で埋め尽くされていた。その後の自動車の急増による環境圧力を経て、今ではグリーンシティの概念が根付き、電気自動車（EV）の大規模な普及が日常的な景観となっている」と述べた。（翻訳・編集/柳川）