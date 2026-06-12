みなさんは、ゴールデンウィーク中にスマートフォンの充電が足りなくなって困った経験はありますか？モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT™（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICHが行ったアンケート調査によると、66.4%の人が「充電残量への不安を経験した」と回答したことが分かりました。



【調査結果】GW期間中の主な外出先は？

本調査は、全国のCHARGESPOTアプリユーザー4271人を対象に2026年5月、インターネット調査（アプリ内）の形で実施されました。



まず、「今年のGW期間中の主な外出先はどこか？」について聞いたところ、「自宅中心で過ごした（30.8%）」が最も多く、次いで「外食・飲み会（25.3%）」、「国内旅行（25.0%）」、ほか「仕事中・出張（23.9%）」、「ショッピング（22.1%）」、「イベント・フェス・スポーツ観戦（18.2%）」といった回答が得られました。



次に、「今年のGW中の合計支出」について尋ねたところ、1位は「10001〜30000円（33.0%）」、2位は「0〜10000円（32.6%）」でした。一方で、3万円以上使った層を合計すると、全体の34.4%になっていることが分かりました。



続いて、「外出中にスマートフォンを、どのような用途で使用したか」について聞いたところ、「写真・動画撮影（66.1%）」が1位、「メッセージ・通話（64.9%）」が2位、「キャッシュレス決済（63.7%）」が3位となりました。なお、4位は「地図・ナビゲーションの利用（63.1%）」、5位は「SNS閲覧・投稿（59.1%）」、6位は「動画視聴（47.8%）」でした。



次に、「外出中に充電残量への不安を感じたことがあったか」について尋ねたところ、1位は「何度かあった（41.1%）」、2位が「非常によくあった（25.3%）」と合計66.4%にのぼり、ほぼ3人に2人がGW中に充電不安を経験していたことが明らかになりました。



さらに、「充電が不足して困った・不安に感じたことは何か」の質問では、「キャッシュレス決済ができないこと（51.8%）」が1位でした。また、「家族、友人と連絡が取りづらくなること（48.2%）」が2位、「地図・ナビが見られなくなること（47.7%）」が3位、「写真・動画撮影ができないこと（30.0%）」が4位となりました。



最後に、「GW期間中に外出先でスマホを充電した回数」について聞いたところ、合計76.6%の人が「外出先での充電を経験した」と回答しました。充電回数の内訳では「2〜3回（31.5%）」が最多で、「4〜5回（11.3%）」と「6回以上（16.1%）」を合わせて、4回以上充電した人は27.4%に達しました。なお、「0回」は23.4%、「1回」は17.7%でした。



【出典】

株式会社INFORICH