Little Glee Monster、3年ぶり『THE FIRST TAKE』 「誰ですか？ってなると思います」大人になった姿で「Jupiter」披露
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にLittle Glee Monsterが3年ぶりに登場。パフォーマンス映像がきょう午後10時よりプレミア公開される。
【動画】Little Glee Monster、6人で披露した「Jupiter／THE FIRST TAKE」（今夜10時公開）
Little Glee Monsterが披露するのは、グループが2017年から大切に歌い継いできたカバー曲「Jupiter」。9年の時を経てさらなる進化をとげたLittle Glee Monsterの歌声とともに、ピアノ、ストリングス、パーカッションを加えたアレンジにて一発撮りパフォーマンスが繰り広げられる。
Little Glee Monsterは11日にメンバーのMAYUが体調不良により一定期間活動を休止すると発表。今回の映像は休止発表前に撮影されたものとなっている。
■Little Glee Monster コメント
何度経験しても、『THE FIRST TAKE』だけでしか感じたことのない緊張感がありますね。
前回出演させていただいたときは現在の6人になりたてで、出演した時から3年の時が経って、また違った気持ちでした。
今回の『THE FIRST TAKE』を見終わったらもう一回、以前の動画も見てほしいです。誰ですか？ってなると思います。
大人になりましたね。楽しかったです。
心を込めて歌いました。ぜひ「Jupiter／THE FIRST TAKE」ご覧ください。
【動画】Little Glee Monster、6人で披露した「Jupiter／THE FIRST TAKE」（今夜10時公開）
Little Glee Monsterが披露するのは、グループが2017年から大切に歌い継いできたカバー曲「Jupiter」。9年の時を経てさらなる進化をとげたLittle Glee Monsterの歌声とともに、ピアノ、ストリングス、パーカッションを加えたアレンジにて一発撮りパフォーマンスが繰り広げられる。
■Little Glee Monster コメント
何度経験しても、『THE FIRST TAKE』だけでしか感じたことのない緊張感がありますね。
前回出演させていただいたときは現在の6人になりたてで、出演した時から3年の時が経って、また違った気持ちでした。
今回の『THE FIRST TAKE』を見終わったらもう一回、以前の動画も見てほしいです。誰ですか？ってなると思います。
大人になりましたね。楽しかったです。
心を込めて歌いました。ぜひ「Jupiter／THE FIRST TAKE」ご覧ください。