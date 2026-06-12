「超大型の悲報が日本を襲う」森保ジャパンからの“遠藤離脱”を韓国メディアも興味深く報道 「ソン・フンミンが去るほどの衝撃だ」【W杯】
森保ジャパンを襲ったショッキングな一報は、隣国のメディアにも衝撃を与えたようだ。
現地６月11日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップに臨む日本代表から主将のMF遠藤航が怪我の影響で離脱すると発表。新たなキャプテンはDF板倉滉に決まり、FW町野修斗が追加招集される運びとなった。遠藤は直後に公式Ｘを更新して想いを綴り、チームメイトへのエールやファンへのメッセージを寄せるとともに、代表引退を表明したのだ。
初戦のオランダ戦を３日後に控えたタイミングでの急転直下の展開。韓国メディア『Xports News』は速報で今回のニュースを伝え、「ワールドカップ開幕直前に超大型の悲報が日本を襲う！主将・遠藤が足の負傷で最終離脱、代表引退も表明。まるでソン・フンミンが去るほどの衝撃だ」と銘打った。
さらに同メディアは「遠藤が今年２月に手術を受けた左足の状態悪化により、日本代表を離れることになった。ワールドカップ出場を目ざして予定より早いペースでリハビリを進め、最終登録メンバー入りを果たしたが、最後まで回復は間に合わず。ワールドカップの舞台に立つことなく帰国することになった」と報じ、遠藤のSNSでのメッセージなどを詳しく紹介している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
現地６月11日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップに臨む日本代表から主将のMF遠藤航が怪我の影響で離脱すると発表。新たなキャプテンはDF板倉滉に決まり、FW町野修斗が追加招集される運びとなった。遠藤は直後に公式Ｘを更新して想いを綴り、チームメイトへのエールやファンへのメッセージを寄せるとともに、代表引退を表明したのだ。
さらに同メディアは「遠藤が今年２月に手術を受けた左足の状態悪化により、日本代表を離れることになった。ワールドカップ出場を目ざして予定より早いペースでリハビリを進め、最終登録メンバー入りを果たしたが、最後まで回復は間に合わず。ワールドカップの舞台に立つことなく帰国することになった」と報じ、遠藤のSNSでのメッセージなどを詳しく紹介している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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