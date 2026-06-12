ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３１３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均 50232.33（+313.55 +0.63%）
ナスダック 25292.23（+122.73 +0.49%）
CME日経平均先物 64640（大証終比：+300 +0.47%）
欧州株式11日GMT15:16
英FT100 10313.76（+58.95 +0.57%）
独DAX 24262.34（+67.03 +0.28%）
仏CAC40 8195.90（+34.07 +0.42%）
米国債利回り
2年債 4.127（-0.017）
10年債 4.519（-0.034）
30年債 4.997（-0.033）
期待インフレ率 2.326（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（-0.049）
英 国 4.901（-0.030）
カナダ 3.442（-0.052）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.37（+0.34 +0.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4096.30（-37.00 -0.90%）
ビットコイン（ドル）
62636.20（+894.62 +1.45%）
（円建・参考値）
1005万2484円（+143578 +1.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50232.33（+313.55 +0.63%）
ナスダック 25292.23（+122.73 +0.49%）
CME日経平均先物 64640（大証終比：+300 +0.47%）
欧州株式11日GMT15:16
英FT100 10313.76（+58.95 +0.57%）
独DAX 24262.34（+67.03 +0.28%）
仏CAC40 8195.90（+34.07 +0.42%）
米国債利回り
2年債 4.127（-0.017）
10年債 4.519（-0.034）
30年債 4.997（-0.033）
期待インフレ率 2.326（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（-0.049）
英 国 4.901（-0.030）
カナダ 3.442（-0.052）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.37（+0.34 +0.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4096.30（-37.00 -0.90%）
ビットコイン（ドル）
62636.20（+894.62 +1.45%）
（円建・参考値）
1005万2484円（+143578 +1.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ