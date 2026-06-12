NY株式11日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均　　　50232.33（+313.55　+0.63%）
ナスダック　　　25292.23（+122.73　+0.49%）
CME日経平均先物　64640（大証終比：+300　+0.47%）

欧州株式11日GMT15:16
英FT100　 10313.76（+58.95　+0.57%）
独DAX　 24262.34（+67.03　+0.28%）
仏CAC40　 8195.90（+34.07　+0.42%）

米国債利回り
2年債　 　4.127（-0.017）
10年債　 　4.519（-0.034）
30年債　 　4.997（-0.033）
期待インフレ率　 　2.326（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.027（-0.049）
英　国　　4.901（-0.030）
カナダ　　3.442（-0.052）
豪　州　　4.895（+0.005）
日　本　　2.678（-0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.37（+0.34　+0.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4096.30（-37.00　-0.90%）

ビットコイン（ドル）
62636.20（+894.62　+1.45%）
（円建・参考値）
1005万2484円（+143578　+1.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ