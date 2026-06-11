お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、相席スタート山添ら同期芸人とルームシェアしていた下積み時代の貧乏エピソードを紹介した。

【映像】3人で同居していた家の様子と間取り

6月10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、苦労した若手時代を支えた料理を披露する「俺の下積み飯」を放送。MCのかまいたち・濱家隆一と山内健司に加え、ドンデコルテの小橋共作と芸歴18年目渡辺銀次、芸歴16年目の幼馴染芸人マユリカ・中谷と阪本をゲストに迎え、苦労した若手時代を支えた思い出の料理を披露した。

番組では、ドンデコルテ銀次が作った「下積みメシ」を食べながら貧乏エピソードを披露。銀次は、相席スタートの山添寛やネルソンズ青山フォール勝ちと17年間ルームシェア、さらに17年のうち10年はカゲヤマ益田康平の実家に住んでいたことを明かし、「他人の実家に10年！」とマユリカらにドン引きされた。

銀次は「こんな感じのところだったんですけど…」と、家賃11.5万の家を3人で折半していた頃の様子と家の間取りを公開。山内は「うわ！山添くん、めちゃくちゃ前やん、これ」と今よりも尖った印象の山添に驚き、濱家も「全員若手芸人の顔」と大笑いしつつも「…ええ写真やな」と懐かしそうに呟いた。

続けて3人がスーツ姿で撮影したプリントシールが映されると、そこには当時住んでいたアパート名と「みんなで売れようね」のメッセージ。銀次が「こういうの書くの青山フォール勝ちです。当然そうなります」と説明すると「あー、なるほどな！そうやろな」と一同納得の反応を示した。

また、当時の部屋にはエアコンがなかったといい、銀次は指を3本立てて回数を数えながら「水風呂に1日3回入ればいけるんですよ。起きた時、帰ってきた時、寝る前。この3回入れば意外といけます」と夏場のしのぎ方を力説。

濱家が「朝までもつ？冷やして」と尋ねると、銀次は自身の顎のあたりを指差ししながら「ここがガクガクなった後に寝れば大丈夫。ここ、ここ次第です」と真面目な顔で訴えた。

すると小橋は「山添さんと相方が2人で住んでる時に、なんかナンパするのが結構流行ってたらしくて、2人の間で」と切り出し、「で、冬場に、電気もガスも止まったらしいんですよ。でもナンパするためには清潔感必要じゃないですか。だから真冬に2人とも水風呂でシャワー浴びて、ナンパしに行ってたとかもあったみたいです」とさらなる衝撃エピソードを暴露。

それには濱家も「すごいなー。あの時のガッツって底しれんよな」とつくづく感心した様子で深く頷いた。

（かまいガチ）