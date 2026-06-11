「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第１日」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

昨年１２月にヘルニアの手術を行った影響でトーナメント特別補償制度（公傷制度）を適用していた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が、復帰初ラウンドに臨んだ。

前日の段階では「腰の痛みは治まっていない」と不安もあって、前半は１バーディー、３ボギー。後半は連続バーディーフィニッシュで３６にまとめ、７４というスコアに終わった。

最終９番では１８４ヤードの２打目を打った瞬間、右足を気にして座り込むような仕草を見せた。手術後、「右足にしびれが出た」と話していた影響も心配されたが「あれはつっただけ」と笑い飛ばした脇元。

そのショットを１メートルにつけて、連続バーディーフィニッシュ。手術の影響も「ないです」と断言。５つのボギーも「ティーショットが曲がって、落ちたところがバンカーのアゴに近い場所だったり」という不運が重なったもので、「ドライバー次第では」と、２日目の巻き返しも期待できるほど、不安なくプレーできていることに笑顔もこぼれる。

「やっと戻ってきて、（真剣勝負を）味わってきました」と、２日目以降、そして次戦以降に手応えをつかめた第１ラウンドとなった。