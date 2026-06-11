12日(金)は北海道から関東を中心に大気の状態が不安定になり、都市部でもゲリラ雷雨に注意。14日(日)から15日(月)は前線上の低気圧が近づき、沖縄や九州南部から関東で大雨となる恐れがあります。18日(木)以降は梅雨前線が本州付近で停滞しやすくなり、梅雨が本格化するでしょう。

14日〜15日は沖縄や九州南部〜関東で大雨の恐れ

12日(金)は上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で北日本や東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。北海道から関東は都市部でもゲリラ雷雨に注意が必要です。13日(土)は本州付近は晴れて、関東以西では真夏日(最高気温30℃以上)が続出しそうです。熱中症に注意が必要です。14日(日)から15日(月)は梅雨前線上の低気圧が本州の南岸沿いを進むため、沖縄や九州南部から関東で大雨となる恐れがあります。最新の情報にご注意ください。16日(火)から17日(水)は本州付近では晴れますが、18日(木)から梅雨前線が本州付近に北上し、広く雨が降るでしょう。





沖縄や奄美は17日(水)頃まで梅雨空が続く見込みです。18日(木)には晴れて梅雨明けの一つのタイミングとなりそうです。

本州付近で梅雨が本格化

19日(金)以降も梅雨前線の影響で、本州付近は雨の降る日が多いでしょう。北陸や東北南部、東北北部も梅雨入りとなりそうです。最高気温は関東以西では25℃以上で、湿度が高く、ムシムシする日が多いでしょう。



沖縄は晴れ間の出る日が多くなりますが、23日(火)から24日(水)頃は雨が降る見込みです。台風のたまごともいえる熱帯低気圧が発生して、北上する可能性もあり、今後の動向に注意が必要です。