ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は６１４ドル安 ナスダックも１．３％の大幅安
NY株式10日（NY時間13:02）（日本時間02:02）
ダウ平均 50257.97（-614.14 -1.21%）
ナスダック 25350.88（-327.94 -1.28%）
CME日経平均先物 63930（大証終比：-410 -0.64%）
欧州株式10日終値
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.129（+0.011）
10年債 4.536（+0.020）
30年債 5.016（+0.019）
期待インフレ率 2.353（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.486（-0.001）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝90.89（+2.69 +3.05%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4143.00（-143.40 -3.35%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝62181.95（+65.60 +0.11%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0997万8959（+10527 +0.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50257.97（-614.14 -1.21%）
ナスダック 25350.88（-327.94 -1.28%）
CME日経平均先物 63930（大証終比：-410 -0.64%）
欧州株式10日終値
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.129（+0.011）
10年債 4.536（+0.020）
30年債 5.016（+0.019）
期待インフレ率 2.353（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.486（-0.001）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝90.89（+2.69 +3.05%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4143.00（-143.40 -3.35%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝62181.95（+65.60 +0.11%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0997万8959（+10527 +0.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ