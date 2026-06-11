NY株式10日（NY時間13:02）（日本時間02:02）
ダウ平均　　　50257.97（-614.14　-1.21%）
ナスダック　　　25350.88（-327.94　-1.28%）
CME日経平均先物　63930（大証終比：-410　-0.64%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10254.81（+27.48　+0.27%）
独DAX　 24195.31（-237.75　-0.97%）
仏CAC40　 8161.83（-41.60　-0.51%）

米国債利回り
2年債　 　4.129（+0.011）
10年債　 　4.536（+0.020）
30年債　 　5.016（+0.019）
期待インフレ率　 　2.353（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.076（+0.033）
英　国　　4.931（+0.028）
カナダ　　3.486（-0.001）
豪　州　　4.890（-0.029）
日　本　　2.679（+0.005）

NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝90.89（+2.69　+3.05%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4143.00（-143.40　-3.35%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝62181.95（+65.60　+0.11%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0997万8959（+10527　+0.11%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ