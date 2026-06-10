お笑いコンビ「笑い飯」哲夫（51）が10日放送のFM大阪「赤maru」（月〜木曜後2・00）に出演。番組内で第4子誕生を報告した。2026年のお笑い界は人気芸人による子供誕生の報告が相次ぎ、ベビーラッシュとなっている。

共演のタレント・赤松悠実が「3人の父親やったわけですけれど、4人目はお生まれに…？」と切り出すと、哲夫は「なりました」と第4子誕生を報告。「ありがとうございます。すんません〜どうも」と感謝した。

哲夫によると、今月4日に第4子が誕生したそうで、「奈良の十津川村っていうえらい山奥にロケ行ってまして。その最中やったんよね」と、出産には立ち会えなかったという。

2026年は人気芸人による嬉しい報告が相次いでおり、今年1月31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシがCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。

「極楽とんぼ」の山本圭壱は5月13日に「山本ファミリーが増えたのよ」と第2子男児誕生を発表。妻で元AKB48でタレントの西野未姫が同8日に出産し、58歳で2児のパパとなった。

「アンガールズ」の田中卓志は5月14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が今月上旬に第1子男児を出産したことを報告した。

お笑いコンビ「デニス」松下宣夫は5月28日にXを更新し、第2子男児が誕生したと報告した。松下は22年5月に結婚を報告。同年10月に第1子長女の誕生を公表していた。