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YamatoStyleが「東京ディズニーランド 2026.5.20の様子 Vol.3」と題した動画を公開した。動画では、夕方から夜にかけてのパークを散策し、休止前となる「ビッグサンダー・マウンテン」の乗り納めや期間限定アトラクションを満喫する様子が詳細にレポートされている。



夕方になり気温が24℃まで下がり、過ごしやすくなったファンタジーランド。YamatoStyleはまず、「ホーンテッドマンション」へと向かった。夕方以降はプライオリティパスの発行が終了しており、スタンバイの待ち時間が一気に短縮されると解説。「久しぶりに乗った『ホーンテッドマンション』は最高!!」と、大満足の様子を見せた。その後は、2026年6月28日までの期間限定となる「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」をわずか5分待ちで体験した。



パーク内を移動する道中では、キャストが落ち葉を使って見事なミッキーシェイプを作る「カストーディアル・アート」の制作現場に遭遇。「細部までこだわって仕上がっていく」と、その職人技に感嘆の声を上げた。さらにトゥモローランドへと足を運び、久しぶりとなる「ベイマックスのハッピーライド」を満喫。夜のパークは比較的空いているエリアも多く、気温の変化に合わせた服装のアドバイスも交えながら、リアルな現地の状況を伝えている。



その後、2026年5月22日から6月15日まで休止期間に入る「ビッグサンダー・マウンテン」へ向かい、プライオリティパスを利用して乗車。途中で雨粒が大きくなるハプニングや、楽しみにしていた花火「スカイ・フル・オブ・カラーズ」が中止になるというアクシデントに見舞われたものの、無事に乗り納めを果たした。



動画の終盤では、「Reach for the Stars」の公演直前となるプラザ周辺の鑑賞エリアの状況もレポート。「開始10分前でも良い場所で鑑賞できる」と、混雑を避けて楽しむための有益なアドバイスを残した。夜の東京ディズニーランドを効率よく、そして存分に楽しむためのヒントが詰まった動画となっている。