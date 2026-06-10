上品なメリー・ポピンズ柄！ベルメゾン ディズニー「折りたたみ晴雨兼用日傘」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「メリー・ポピンズ」とロンドンの街並みのアートがあしらわれた「折りたたみ晴雨兼用日傘」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「折りたたみ晴雨兼用日傘」メリー・ポピンズ
© Disney
価格：5,990円（税込）
仕様：手動式
サイズ：直径約98cm／傘骨長さ約55cm、全長約34cm（伸長時約65cm）
重さ：約250g
UVカット率：100％素材
遮光率：100％素材
付属品：収納袋
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『メリー・ポピンズ』デザインの晴雨兼用日傘。
エレガントなグレイッシュピンクをベースに、「メリー・ポピンズ」のシルエットとロンドンの街並みがデザインされています。
上品なデザインで、お出かけの際のコーディネートを引き立ててくれそう！
© Disney
UVカット率100％、遮光率100％の生地が使用されているのもうれしいポイント。
傘生地の内側は黒の無地で、裏面にコーティング加工が施されたポリエステル素材になっています。
© Disney
また、持ち手部分はフックのような曲がった形状で握りやすく、手首などにかけるのにも便利！
© Disney
傘袋には、キュートな「ペンギン・ウェイター」がデザインされています。
不安定な天気の日も安心な晴雨兼用傘。
「メリー・ポピンズ」とロンドンの街並みのアートがあしらわれた、ディズニーデザイン「折りたたみ晴雨兼用日傘」の紹介でした。
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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