＜ハッピーセット＞6月12日からは『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が登場！
6月12日（金）からのハッピーセットは「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」です。おもちゃはもちろん、オリジナルブックやデジタルコンテンツも展開されます。
ハッピーセット®にマリオやヨッシーなど全12種のおもちゃが登場！
今回のおもちゃは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場するキャラクターたちの立体フィギュア。フィギュアとして飾るだけでなく、キーホルダーとしてバッグなどにつけて持ち歩くこともできます。
第1弾：6月12日（金）〜6月18日（木）
第1弾ではマリオやヨッシーなどお馴染みのキャラクターが登場します。気になるキャラクターがいる人は早めにチェックしてみてくださいね。
【マリオ】
大人気のマリオが立体フィギュアになって登場。映画の世界を思い浮かべながら遊べそうです。
【クッパJr.】
クッパの息子・クッパJr.のフィギュア。マリオたちとの冒険ごっこをぜひ楽しんで！
【ヨッシー】
人気キャラクターのヨッシーのフィギュア。マリオと並べて飾りたくなるデザインです。
【ロゼッタ】
神秘的な雰囲気が魅力のロゼッタ。今作の映画では欠かせない存在です。
【カエルルイージ】
カエル姿のルイージを再現したフィギュア。ユニークなデザインは思わず集めたくなりそうです。
【キャサリン】
鮮やかな見た目が印象的なキャサリンもラインアップ。シリーズファンには見逃せません！
第2弾：6月19日（金）〜6月25日（木）
第2弾も6種類のフィギュアが登場します。個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいです。
【キノピオ】
キノコ王国でおなじみのキノピオ。かわいらしい姿が再現されています。
【ピーチ姫】
勇敢で頼もしいピーチ姫がフィギュアになって登場。マリオたちと一緒に飾って楽しめそう！
【ファイアマリオ】
ファイアフラワーの力を得たマリオを再現。特別感のあるデザインに注目です。
【ワンダークッパJr.】
不思議な姿に変身したクッパJr.。映画の世界観を感じられるおもちゃです。
【クッパ】
迫力あるクッパのフィギュア。シリーズを代表する人気キャラクターもラインアップしています。
【チコ】
ロゼッタの仲間として知られるチコ。ファンにはうれしい登場です。
今回のおもちゃは、第1弾と第2弾を合わせると全12種類！ お気に入りのキャラクターを集めたり、映画の世界を再現したりしながら楽しめそうです。
第3弾：6月26日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した12種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
おもちゃのほかにもお楽しみが！
今回のハッピーセットは、12種類のおもちゃにとどまりません。マリオの世界観が楽しめるオリジナルブックやデジタルコンテンツもあります。
【ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】
■販売期間：2026年6月12日（金）〜約4週間（予定）
■種類：任天堂とイルミネーションによる「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃ全12種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
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※食べきれない量のご注文もご遠慮ください。
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編集・千永美