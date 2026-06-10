『サレタ側の復讐』第11話 “佳乃”篠田麻里子、衝撃的な事実を知り狂気がエスカレート
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第11話が10日深夜に放送される。
【写真】七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育む奈津子（水崎綾女）『サレタ側の復讐』第11話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第11話あらすじ
復讐は完遂したものの、佳乃の目論見とは裏腹により絆を深めることとなった将生（落合モトキ）と乙葉（小西桜子）。その姿を目のあたりにし、佳乃は救いのない絶望の淵に突き落とされる。
一方、奈津子は七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育み、麗奈は樹（高松アロハ）との平穏な時間を取り戻していた。そんな中、麗奈は偶然、乙葉が妊娠していることを知る。佳乃にその事実を隠そうとしたものの、奈津子と麗奈の会話は佳乃によって盗聴されてしまう。
乙葉の妊娠は佳乃の狂気のスイッチを押し、最後の復讐はされにエスカレートしていく。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育む奈津子（水崎綾女）『サレタ側の復讐』第11話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
復讐は完遂したものの、佳乃の目論見とは裏腹により絆を深めることとなった将生（落合モトキ）と乙葉（小西桜子）。その姿を目のあたりにし、佳乃は救いのない絶望の淵に突き落とされる。
一方、奈津子は七瀬（増子敦貴）と新たな関係を育み、麗奈は樹（高松アロハ）との平穏な時間を取り戻していた。そんな中、麗奈は偶然、乙葉が妊娠していることを知る。佳乃にその事実を隠そうとしたものの、奈津子と麗奈の会話は佳乃によって盗聴されてしまう。
乙葉の妊娠は佳乃の狂気のスイッチを押し、最後の復讐はされにエスカレートしていく。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」