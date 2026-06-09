「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が２分を挟んで６月無傷の５連勝で今季最多の貯金７。先発・則本は１２球団勝利を果たした。

「特別な感情がある」と語る仙台の舞台。則本は先発マウンドに上がった。立ち上がり、二回と先頭打者に四球を出すなど、変化球の制球が不安定だったが、その後はベテランらしく立て直し。二回には１死一、三塁から仕掛けられたセーフティースクイズをグラブトスで阻止。無失点で切り抜けると、五回２死二、三塁も無失点で切り抜けた。

続投となった七回には１死から代打・堀内、中島に連打を浴びて二、三塁を招くと、佐藤に適時二塁打を許して２失点。６回１／３を７安打２失点、１２６球の熱投を見せ、マウンドを降りた。

力投に応えたい打線は三回に４番ダルベックが１０号先制３ランを放ち、六回には佐々木が５号２ランを記録。さらに七回には指名打者で先発出場した３番岸田が３号ソロを放った。九回には５番大城にも一発が飛び出し、クリーンアップ揃い踏み。効果的に得点を重ねた。

則本は「すごく嬉しいですし、この地で勝てたことが感慨深い。幸せやなと思います」と安どの表情。かつては本拠地で投げていたマウンドで力投し、「いろんな感情があったが、ジャイアンツのために、ジャイアンツを応援してくれるファンのために頑張ろうと思ったが、やはり仙台の地は好きなので、楽しく投げることができました」と、仙台での登板を振り返った。