大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが9日（火）、アウトサイドヒッターの後藤陸翔（25）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

後藤は近畿大学出身で、数々の大学リーグでの優勝経験を持ち、在学中には当時のV.LEAGUE DIVISION3 MEN（現・V.LEAGUE MEN）の近畿クラブスフィーダにインターン選手として所属していた。2023年に東京GBに内定選手として加入すると、今シーズンはリーグ戦44試合にベンチ入り、459得点を挙げた。また、2025年度より男子日本代表メンバーにも登録されている。

今回の更新で3シーズン目を迎える後藤だが、2026-27シーズンの背番号は今シーズン着用していた「25」から、「11」に変更されることに。後藤はクラブを通じて以下のコメントを発表している。

「2026-27シーズンもみなさんと共に戦えることを楽しみにしています！昨シーズンよりも良い結果を残せるように、チーム一丸となって頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」