タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介の母親の卒寿（90歳）祝いをしたことを報告した。

【映像】北斗晶、「おばあちゃん似」と話題の初孫の顔出しショット

この日、北斗は福岡県へ里帰りしたことを明かし「実は…九州ばーちゃん（義母）の卒寿祝い 90歳って凄い!!」と報告。義母と佐々木との3ショットを公開した。

お祝いには「孫達を代表して」長男・健之介さんも駆けつけたといい「福岡の家族とささやかながら」「90歳の卒寿祝いをしてあげられて本当に良かった〜」と喜びをつづった。

続けて、義母について「段々と色んなことを忘れてしまうけど…それはそれでばーちゃんの可愛さに見える」と述べ「段々と、すーちゃんと喋ってるみたいになっていくけど。【人は歳を取ると子供に返る】というけど本当だね〜」としみじみコメントした。

また、卒寿のテーマカラーである紫の花束や、ちらし寿司、ケーキで祝福したことを写真とともに報告。「食欲旺盛なのも元気の源!!」とつづり「ばーちゃん90歳のお誕生日おめでとう また可愛い笑顔を見に来るね〜」とメッセージを送った。