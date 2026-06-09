KO1KEYZ・K.DAIKI（加藤大樹）、山里亮太への“お願い”が話題 地上波初出演で「爪痕残してて最高」「早速赤に浮気してるの面白すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）が6月8日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。 1位でデビューしたK.DAIKI（加藤大樹）がMCの山里亮太にしたあるお願いが話題となっている。
【写真】「たまに赤に浮気してしまいます…」日プデビューメンバーの手書きプロフィール
6月6日に東京体育館にて開催されたファイナルで、K.DAIKI、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人がKO1KEYZのデビューメンバーに決定。今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンスした。
コーナー終盤、山里に「大丈夫？みんな、やり残したこととかないかい？」と問いかけられるとK.DAIKIが挙手。「山里さんのメガネをしてみたくて、昔から！」と山里におねだりをした。これを受けて山里は「本当！？」「かけてくれるのかい？」と快諾。実際にメガネをかけたK.DAIKIを見て、「えっ、あのメガネって…。あんなかっこよかったんだ」とコメントし、スタジオは笑いに包まれた。
放送を受けて、SNS上では「爪痕残してて最高」「物怖じしない度胸がすごい」「テレビ出演初日とは思えない」とファンから驚きの声が。K.DAIKIは「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」放送時に公開された手書きプロフィールで、TMI（Too Much Informationの略／「ちょっとした日常の話」という意味）欄に「ずっと緑が好きなのにたまに赤に浮気してしまいます…」と書いていたことと、今回山里の赤いメガネをかけたがっていたことを繋げて考えるファンもおり「早速赤に浮気してるの面白すぎ」とのコメントも寄せられた。またKEITOが、K.DAIKIがメガネをかける様子を目を輝かせて見ていたことも話題に。「メガネをかける前のミドリ（K.DAIKIのニックネーム）を見てる慶人可愛すぎる」「一番楽しそう」と反響を呼んでいる。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆KO1KEYZ、初の地上波番組登場
6月6日に東京体育館にて開催されたファイナルで、K.DAIKI、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人がKO1KEYZのデビューメンバーに決定。今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンスした。
◆K.DAIKI、山里におねだり
コーナー終盤、山里に「大丈夫？みんな、やり残したこととかないかい？」と問いかけられるとK.DAIKIが挙手。「山里さんのメガネをしてみたくて、昔から！」と山里におねだりをした。これを受けて山里は「本当！？」「かけてくれるのかい？」と快諾。実際にメガネをかけたK.DAIKIを見て、「えっ、あのメガネって…。あんなかっこよかったんだ」とコメントし、スタジオは笑いに包まれた。
◆K.DAIKIの行動にファン反響
放送を受けて、SNS上では「爪痕残してて最高」「物怖じしない度胸がすごい」「テレビ出演初日とは思えない」とファンから驚きの声が。K.DAIKIは「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」放送時に公開された手書きプロフィールで、TMI（Too Much Informationの略／「ちょっとした日常の話」という意味）欄に「ずっと緑が好きなのにたまに赤に浮気してしまいます…」と書いていたことと、今回山里の赤いメガネをかけたがっていたことを繋げて考えるファンもおり「早速赤に浮気してるの面白すぎ」とのコメントも寄せられた。またKEITOが、K.DAIKIがメガネをかける様子を目を輝かせて見ていたことも話題に。「メガネをかける前のミドリ（K.DAIKIのニックネーム）を見てる慶人可愛すぎる」「一番楽しそう」と反響を呼んでいる。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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