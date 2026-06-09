ポケモンカードゲームの公式ホームページが更新されました。

【映像】ポケモンカードゲームからのお知らせ

「【重要】

30周年記念商品におけるマイナンバーカードを使用した本人確認システムの活用について

日頃よりポケモンカードゲームをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

現在、すべてのお客様に公平な機会をご提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、『マイナンバーカード』を用いた本人確認システムの導入検討を進めております。

同システムは、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト『ポケモンセンターオンライン』で、下記商品の抽選販売より活用を開始する予定です。

【対象商品】

・ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック『30th CELEBRATION』BOX 7,200円（税込）

・ポケモンカードゲーム MEGA『30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX』27,500円（税込）

・ポケモンカードゲーム MEGA『30th CELEBRATION プレミアムデッキセットエーフィ・ブラッキー』6,200円（税込）

・ポケモンカードゲーム MEGA『30th CELEBRATION カードセット（9種セット）』 10,800円（税込）

※『ポケモンセンターオンライン』では、ポケモンカードゲーム MEGA『30th CELEBRATION カードセット』1,200円（税込）の9種類をセットにして抽選販売を行います。

※同抽選では、当選数の大半を『本人確認済みの方の当選分』としてご用意しております。

※本人確認がお済みでない方も抽選にはご応募いただけますが、本人確認を完了いただくことで、当選しやすくなる仕組みとなっております。

※本人確認を行った場合でも、当選を確約するものではありません。あらかじめ、ご了承ください。

具体的な導入時期、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、7月以降に、あらためてお知らせいたします」

（『ABEMA NEWS』より）