お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。占い師細木数子さんとの思い出を語った。

この日のゲストはNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に主演した女優の戸田恵梨香。細木数子さんの波乱に満ちた生涯を描くドラマで、番組には細木さんの娘のかおりさんも登場した。

かおりさんが同作のために提供した数子さんの豪華な衣装が話題になると、ネプチューンの堀内健は「行ったもんな？衣装部屋な」と有田に投げかけた。有田も「行きましたよね、衣装部屋」と振り返り、続けて数子さんと有田と堀内が3人で写ったプライベートショットが紹介された。

くりぃむしちゅーはTBS系「ズバリ言うわよ！」、ネプチューンはフジテレビ系「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜」で細木さんと共演しており、有田は数子さんの衣装部屋について「それはもう、すごいですよ」と圧倒された様子。堀内も「20畳ぐらいの部屋に全部ハイブランド。エルメスだシャネルだプラダだって、バーッと並んでて」と振り返った。

ある日は数子さんに衣装部屋の見学を勧められたといい「『見てきます』って言って。戻ってきて『どうだった？』って言われたから。『何もなかったですね』って言いながらいっぱい服着てて」と数子さんの衣装を大量に身につけて戻ったという。堀内が「毛皮着て。『何やってんだ！戻してこい！』って」と大笑いで数子さんのリアクションを語ると、有田は「って言うけど、ちょっとくれるんだよね」と最後はプレゼントしてくれることも明かした。

堀内は「（衣装部屋に）帰ってまたいろんな違う衣装着て、『ただいま』って。『何やってんだ！』ってそれを5回ぐらい繰り返して」とケラケラ笑っていた。