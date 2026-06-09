俳優の吉沢亮（32）の公式Xは8日、デビュー17周年記念グッズについてのお知らせを発表。告知していたものと仕様が変更になることを報告した。

公式は「吉沢亮17thAnniversaryグッズ『チャーム(カニ)』の仕様変更につきまして」と題するお知らせを投稿。「この度制作進行しておりました【吉沢亮17thAnniversaryグッズ『チャーム(カニ)』のパーツ(目の部分)につきまして、スワロフスキー社製のパーツを予定しておりましたが、パーツの入手が困難となり、急遽青いラインストーンへと変更して制作を行うことなりました」と、仕様が変わること報告し「この仕様変更の情報が商品の告知後のご連絡となってしまい、結果としてファンの皆様へ誤った情報を発信してしまう形となりました。深くお詫び申し上げます」とした。

吉沢は無類のカニ好きで、「カニ俳優」「カニ沢」の愛称で親しまれるほど。グッズにもカニモチーフが採用されていた。

この投稿には「チャーム(カニ)に改めて少しジワる…」「お詫びのお知らせなのに『チャーム（カニ）』がかわいくて」「全く問題ありません 吉沢さんこだわりのカニチャームとっても楽しみにしています」「カニの可愛さに変わりはありませんので全然大丈夫です 誠実なお知らせありがとうございます」「スワロフスキーじゃなくても私としては何でも価値あるカニ沢さんのグッズでござりまする」「どんなカニでもお迎えいたします」「なんか面白いな 大事なことなんだけどカニって ちょっと欲しくなっちゃった」と、さまざまなコメントが寄せられた。