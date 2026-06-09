１９０センチ超の長身を武器に大型右腕としてヤクルトに入団した宮出隆自さん（４８）は、投手として６勝をマークし、野手転向後は勝負強い打撃で活躍した。ヤクルト、楽天で１７年の現役生活を送り、引退後はコーチに就任。２０２１年には１軍ヘッドコーチとしてヤクルトの日本一に貢献するなど１３年を過ごし、昨年をもって退団した。３０年のプロ野球人生に区切りをつけ、新たな一歩を踏み出し宮出さん。「人に恵まれた」と語る野球人生をたどる。

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昨年まで在籍していたヤクルトの話題になると宮出さんの表情は自然と緩む。

「池山さんの雰囲気作りが大きいですよね。戦力的にそれほど強くないと言われていたチームを一つにまとめている。監督が雰囲気作りを大事にしてきた成果が出てると思います。去年の時点から投手の頭数はそろってきてましたし、キハダの存在が大きいですよね。村上（宗隆＝ホワイトソックス）が抜けた穴をどう埋めていくかが大事でしたけど、打順をうまく変えて選手をやる気にさせてますよね」

池山隆寛監督とは現役時代を共に過ごし、昨年まではヤクルトの２軍監督と２軍打撃コーチとして４年間を過ごしてきた。間近に見てきた、その人柄、指導者としての姿を「めちゃくちゃ繊細で、本当に気づかいの人」だと表現する。

新指揮官のもと快進撃が続く古巣に向ける期待も膨らんでいるようだ。

「これから打者は疲れが出てくる時期ですけど、秋に優勝争いをしてほしいし、池山さんやみんなの喜んでる顔を見たいですよね」と熱望する。

そんな愛着あるチームを昨年限りで退団した。

愛媛・宇和島東高から１９９５年度のドラフト２位でヤクルト入りし、投手として６年、野手に転向して１１年、計１７年の現役生活を送った。引退後はコーチとして１３年。計３０年間ユニホームを着続けたが、そのプロ野球人生に区切りをつけ、自由な立場を選んだ。

「５０歳手前になって、自分の人生このままでいいのかなと思ったんです。野球だけやって終われるのも素晴らしい人生だと思うんですけど、僕はいろんなことがしたかった。３０年間ずっとこの世界だけでやってきて、まだ体が元気なうちに、外の世界を見てみたいと強く思う自分がいたんです」

プロの世界でお世話になった人たちの退団もきっかけとなった。

「高津（臣吾前監督）さん、小川（淳司前ＧＭ）さんも辞めるタイミングだった。自分も一歩踏み出せる時期なんじゃないかと。思い立ったら行動しないと。結局、このまま終わったという後悔をしたくなかった」と決断に至った経緯を振り返る。

球団を離れて早速、自身の会社「２Ｍ・ＪＡＣＫ」も立ち上げた。一風変わった社名は、宮出さんの１９２センチの身長にちなむ。命名してくれたのは現役時代を共に過ごし監督、選手という間柄でもあった古田敦也氏だった。

「『よし、俺が会社の名前を考えてやる』って言ってくださって。ありがたいですよね。『“２メートル（Ｍ）弱”でいいんじゃないか』と。ただ、“弱”だとちょっと弱いから、席巻するという意味があるジャックにしたんです」

代表取締役を務める自身の会社を通じて、今春からは退団したヤクルトと業務委託でコーチ契約を締結。再び着慣れたユニホームに袖を通して、幼児から小学生を対象に野球を指導するヤクルトアカデミーで週に５日、コーチを務めている。

２軍コーチ時代は遠征も多く、ユニホームを着ている時間が長かったが、現在は心身に少しゆとりが生まれたという。

「自分と向き合える時間もできたし新鮮ですね。野球は好きですし、すごく気になるし、球場にも行こうと思ってます。いろんなことに興味はありますが、今からの人生もやっぱり野球を軸にしてやっていきたいですから」

新たな一歩を踏み出した宮出さんは笑顔を見せた。

（デイリースポーツ・若林みどり）

宮出隆自（みやで・りゅうじ）１９７７年８月１８日生まれ。愛媛県出身。宇和島東高から９５年度のドラフト２位で投手としてヤクルトに入団。２００２年から野手に転向。０６年に規定打席に到達し、打率・２７５、９本塁打、５９打点をマーク。０９年から楽天で２年間プレーしてヤクルトに復帰。投手では４９試合で６勝５敗、防御率４・７３。通算７０１試合出場で４５８安打、２１６打点、３９本塁打、打率・２７７。引退後はヤクルトの１、２軍の打撃コーチなどを務め、２１年は１軍ヘッドコーチとしてリーグ優勝、日本一に貢献。